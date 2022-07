Župan pojasnjuje kriminalistične preiskave

Izolski župan Danilo Markočič je že minuli teden pojasnil, da so kriminalistične preiskave na občini povezane s poskusom prodaje njegovega oljčnika, ki sicer ni uspela, in občinsko prodajo zemljišča v Livadah leto poprej. »Gre za zgodbo, ki se odvija skoraj tretje leto,« je opozoril župan in ponovno omenil, da za tem stoji izolski podjetnik Aco Kabanica, ki se je v preteklosti ukvarjal predvsem s telekomunikacijami, v zadnjem obdobju pa tudi z nepremičninami.

Bogomir Horvat, občinski odvetnik, je v zvezi z nepremičninskim poslom občine v Livadah pojasnil, da je bila prejšnji četrtek hišna preiskava tako na županovem domu kot na občini, za kar je odredbo izdalo okrožno sodišče v Ljubljani na predlog specializiranega državnega tožilstva. Podlaga za to sta bili dve anonimni ovadbi iz leta 2020, naknadno pa še ovadba Aca Kabanice, marca, leta 2021. Trenutno je zadeva v predkazenskem postopku, v katerem policija zbira dokaze o utemeljenosti za sum kaznivega dejanja jemanja podkupnine. Po odvetnikovih besedah te prijave vsebujejo veliko neresnic oziroma izmišljenih dejstev in nepreverjenih okoliščin, povzročile pa so že veliko škode tako občini kot županu. Odvetnik je zatrdil, da je preučil okoliščine, v katerih sta potekala javna dražba in sklenitev posla, ter ugotovil, da je občina ravnala transparentno, saj je bila dražba objavljena 23 dni na oglasni deski in tudi v vesti v časniku Primorske novice. Prav tako naj bi bilo vse v redu s sklenitvijo pogodbe o prodaji. Tožba za ničnost posla - za katerega sicer po njegovem ni nobenega razloga - pa bi bila neuspešna.

Župan je dodatno povedal, da je prodajo zemljišča v Livadah potrdil tudi občinski svet, samo pogodbo pa je pregledalo več služb. Glede razlik v besedilu pogodbe, ki ga je potrdil občinski svet, in tem, ki je bilo na koncu podpisano, pa so občinski uslužbenci razložili, da so dodali člen o tem, da mora kupec v treh letih pridobiti gradbeno dovoljenje in začeti z gradnjo, s čimer so želeli zavarovati občinski interes. Ta rok bo sicer minil oktobra.

Na dražbi je bil le en kupec

V kriminalistični preiskavi minuli teden so začasno pridržali tri ljudi, a so na izolski občini zagotovili, da med njimi ni bilo župana. Omenjena prodaja občinskega zemljišča v Livadah je bila izvedena leta 2019, kupec pa je bilo podjetje v lasti Rusa Borisa Leonidoviča Kopileviča in Izolana Marjana Miliča. Na dražbi, ki naj bi bila objavljena na eni od izolskih občinskih podstrani, sta sodelovala kot edina dražitelja in kupila 1,7 hektara veliko zemljišče po izklicni ceni 2,38 milijona evrov. Nakup tega zemljišča je zanimal tudi Aca Kabanico, a zanj ni pravočasno izvedel - kot sam trdi, zato ker prodaja ni bila ustrezno objavljena -, zato se že več let zavzema za izničenje posla. Načrt Leonidovič Kopileviča in Miliča za gradnjo soseske na tem območju - 13 stolpičev z več kot 170 stanovanji - še čaka na gradbeno dovoljenje.

Soseska v Livadah, ki jo načrtujeta Marjan Milič in Boris Leonidovič Kopilevič.

Obenem sta se taista kupca leto pozneje dogovarjala tudi za nakup oljčnika, ki je bil v lasti Danila Markočiča. Pri omenjeni prodaji je takrat v oči zbodla kupnina – skoraj 244.000 evrov za 560 oljk –, kar se je zdelo pretirano številnim oljkarjem, nad njo so bili začudeni celo na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so lastniki zemljišča, na katerem stoji oljčnik. Posel je na koncu propadel, saj je sklad zaradi ugotovljenih napak razveljavil razpis za zakup zemljišča(ki ga je bilo treba izvesti zaradi prodaje oljčnika) in napovedal njegovo ponovitev. Medtem sta kupca izgubila interes za nakup oljčnika, Markočič pa je prodajo opustil in vrnil aro.

»Okoli cene za oljke, ki je stare 30 let, je bila sprožena cela kampanja, a gre za dolgotrajno delo in za manj jih nisem bil pripravljen prodat,« je poudaril izolski župan.

KPK ustavila postopek

Pred časom smo poročali, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ustavila postopek, ki je obsegal tudi nepremičninske prodaje na izolski občini. Kljub temu so pri prodaji občinskega zemljišča v Livadah zaznali sum nepravilnosti, ki pa je v pristojnosti drugih nadzornih organov. Tako je KPK nadzornemu odboru izolske občine podala pobudo, da v danem primeru izvede nadzor glede ugotavljanja pogojev za uveljavljanje ničnosti pogodbe. O tem so obvestili tudi direktorat za stvarno premoženje pri ministrstvu za javno upravo. Med drugim naj bi bila težava tudi v tem, da pogodbeni osnutek za prodajo občinske nepremičnine, ki ga je potrjeval občinski svet, ni bil enak končni različici besedila v pogodbi.

Očitki zaradi ministričine prenočitve

Izolski župan pa se je pred KPK v preteklosti moral zagovarjati tudi v zvezi z občinskim plačilom prenočitve nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec (in domnevno tudi njenih sinov). Sam je sicer obžaloval »morebitno napako« izpred dveh let in prevzel moralno odgovornost s tem, da je poravnal hotelski račun, enako pa je storila tudi Pivčeva. Proti Markočiču so v tej zadevi sprožili ovadbo.