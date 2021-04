Župan Račič razrešil podžupana Rebolja

Župan občine Jesenice Blaž Račič je z današnjim dnem s funkcije podžupana občine razrešil Miho Rebolja, poroča STA, ki odziv slednjega še pričakuje. Razlog za Reboljevo razrešitev so različni pogledi na nekatera pomembna vprašanja prihodnjega razvoja jeseniške občine, so sporočili iz kabineta župana.



»Kljub solidnemu dosedanjemu sodelovanju z Miho Reboljem kot podžupanom občine Jesenice sem se po tehtnem premisleku odločil, da se mu z današnjim dnem zahvalim za sodelovanje. Izkazalo se je namreč, da imava s podžupanom različne poglede na nekatera pomembna vprašanja prihodnjega razvoja naše občine in konstruktivno sodelovanje na dosedanji način tako v prihodnje ni več mogoče,« je svojo odločitev pojasnil župan Račič.



Občina Jesenice ima tako od danes le enega podžupana, in sicer Miho Rezarja, so še zapisali v sporočilu za javnost.

