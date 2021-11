Župani se požvižgajo na protikorupcijski predpis

Župani občin Vrhnika, Log–Dragomer in Borovnica se tudi po letu dni od poziva komisije za preprečevanje korupcije očitno ne želijo posloviti od članstva v skupščini vrhniškega komunalnega podjetja (KPV), čeprav je funkcija župana nezdružljiva z opravljanjem dela v gospodarski javni družbi. O ugotovljenih nepravilnostih je komisija danes seznanila ministrstvo za javno upravo.

Tri občine ustanoviteljice KP Vrhnika že leto dni kljubujejo zahtevi KPK. Župani ne smejo biti hkrati tudi člani skupščine javnega podjetja. Podzakonski predpisi morajo biti usklajeni z ustavo in zakoni.

Komisija je vse tri župane že novembra lani opozorila na nezdružljivost obeh funkcij in jih pozvala, da jo v roku treh mesecev odpravijo, a tega prvi možje občin niso storili. Hkrati je občinskim svetom vseh treh občin priporočila, da uskladijo odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega Komunalnega podjetja Vrhnika (odlok) s 27. členom zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Veljavni odlok namreč določa, da je skupščina najvišji organ upravljanja javnega podjetja ter da člane skupščine predstavljajo župani občin ustanoviteljic, kar pa je v nasprotju z omenjenim protikorupcijskim predpisom.

Komunalno podjetje Vrhnika FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Kljub pozivu KPK župani vrhniške, log–dragomerske in borovniške občine niso odpravili nezdružljivosti funkcij in niso spremenili niti odloka, ki tako ostaja v neskladju z zakonodajo. Ker je skupščina KPV najvišji organ upravljanja javnega podjetja, dejavnost upravljanja pa v skladu s 27. členom ZIntPK ni združljiva z opravljanjem funkcije poklicnega župana, gre za nezdružljivi funkciji, očita protikorupcijska komisija vsem trem županom.

Za proaktivno delovanje županov

Mnenje KPK, da župani ne bi smeli biti člani skupščine JKP Vrhnika je zmotno, pravi župan občine Log–Dragomer Miran Stanovnik. Po njegovem je KPK že pred leti izdala pisno mnenje, da so župani lahko člani skupščine, vendar pa ne smejo opravljati upravljalskih funkcij. Stanovnik je prepričan, da je treba pristopiti samo h kozmetičnemu popravku odloka, k čemur je njihova občina že pristopila. Obvestila je KPK in ostali dve občin ustanoviteljici, vendar na njihove urgence že februarja letos, nobena od ostalih dveh občin ni pristopila k rešitvi problema.

»Mi smo rešitev pripravili in kot član skupščine sem na podlagi sklepa občinskega sveta zahteval sklic skupščine JKP Vrhnika, ki bo potekala 16. decembra. Verjamem, da bomo s konsenzom podprli predlog našega občinskega sveta in tako zadostili zahtevam KPK,« je povedal Stanovnik. Borovniški župan Bojan Čebela se prav tako sklicuje na dopis KPK in dodaja, da so imenovali občinsko strokovno komisijo, ki bo sodelovala pri spremembi odloka in da tako vendarle zadostijo predpisom. A doslej ta komisija ni imela nobenega dala, pravi Čebela, saj vrhniška občina dela enostransko in pripravlja t. i. družbeno pogodbo brez spremembe odloka. Vrhniškega župana Daniela Cukjatija nismo uspeli priklicati za pojasnilo.

Miran Stanovnik, župan občine Log-Dragomer je prepričan, da je treba pristopiti samo h kozmetičnemu popravku odloka, k čemur je njihova občina že storila prvi korak. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Iz pristojnosti, ki jih ima skupščina KPV po odloku namreč izhaja, da opravlja tudi upravljavske funkcije, in ne zgolj ustanoviteljskih. Prepoved članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja pa je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom, so jasni na KPK. Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti usklajeni tako z ustavo kot tudi z zakoni, pravijo na KPK. »Dolžno ravnanje poklicnih županov je, da upoštevajo zakone in delujejo skladno z določili zakona in ustave ter da s svojim delovanjem ne poglabljajo nezaupanja v delovanje občine,« so prepričani v KPK, ki jo vodi dr. Robert Šumi. Župani bi morali aktivneje pristopiti k uskladitvi odloka z zakonom in proaktivno delovati s ciljem čim prejšnje odprave nezdružljivosti. Tudi tako, pravijo v KPK, da se župani sej skupščine ne bi več udeleževali. Občinski sveti vseh treh občin pa bi morali za člane skupščine začasno imenovati druge osebe, a tega niso storili.