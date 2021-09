Zvišali bi najnižja bolniška nadomestila

V nadaljevanju preberite:

Kot reševanje ene krivice je poslanec SD Dejan Židan opisal predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki jo je vložil del opozicije in po kateri bi se popravila odmera višine bolniškega nadomestila za tiste, ki so upravičeni do najnižjega. Za celostno prevetritev zakonodaje, ki ureja nadomestila za bolniško odsotnost, se je zavzemala že cela vrsta ministrov za zdravje in političnih strank, ki so opozarjali na številne pomanjkljivosti. Izdatki zanje pa precej hitro rastejo.