Zvišanje plač predvsem na račun kriznih dodatkov

Epidemija in z njo povezani ukrepi so globoko zarezali v življenje slehernega prebivalca. Na številnih področjih bo pustila številne posledice, za mnoge tudi po dohodkovni plati. Tam pa je kar precej razlik. Trenutni indeksi za primerjavo plač kažejo, da so se javnim uslužbencem med lanskim in letošnjim marcem v povprečju plače zvišale za dobrih 18 odstotkov, za zasebni sektor so zaradi metodologije izračunavanja številke precej manj enoznačne, v povprečju pa kažejo okoli šestodstotni dvig, redna in izredna usklajevanja pa so od februarja 2020 do januarja 2021 upokojencem prinesla 7,9 odstotka višje pokojnine.