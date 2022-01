Zveza združenj borcev NOB opozarja na potvarjanje zgodovine na TVS

Ob 80. obletnici Dražgoške bitke smo priča ostudnemu in do sedaj nezaslišanemu potvarjanju zgodovine, poniževanju partizanov ter žaljenju žrtev nacizma in fašizma, ki se pojavlja v določenih televizijskih programih, v informativnem programu nacionalne televizije, v časopisju in družabnih omrežjih, so zapisali v Zvezi združenj borcev NOB.

V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB) so v odzivu na dogajanje po predvajanju sobotne komentatorske oddaje Utrip na TV Slovenija, avtorja Jožeta Možine, zapisali, da se lahko nove »resnice o Dražgošah« objavljajo brez vsakršnih novinarskih ali zgodovinskih kriterijev, podaja pa jih lahko že čisto vsakdo, »v osnovi pa te izjave ne temeljijo na nobenem zgodovinskemu dejstvu«.

V odzivu so spomnili na Dražgoše in zapisali, da je podobno tragično usodo med drugo svetovno vojno doživelo še mnogo drugih krajev. »A nobena zrela družba in urejena država za nacistično maščevanje ne krivi odpornikov ali domoljubov. Le pri nas lahko tisti, ki so jim lastna prepričanja pomembnejša kot pa domoljubje, nekaznovano lažejo, zaničujejo lastno zgodovino in žalijo soljudi,« pišejo.

Po njihovem mnenju zdajšnji napadi na partizanski boj, potvarjanje resnice, zloraba narodne zgodovine za politične namene in širjenje sovraštva izvirajo iz tega, da slovenska država, še posebej pa aktualna oblast, »nočeta jasno in glasno priznati, da so bili samo partizani mednarodno priznana vojska zavezništva Združenih narodov«.

V ZZB NOB ob tem upajo, da bodo volivci na volitvah zaupali upravljanje poslanskih in drugih državnih funkcij ljudem, ki bodo ustavili spreobračanje in potvarjanje narodne zgodovine ter širjenje laži in sovraštva.

Oddaja Utrip je sicer zbudila precej burnih odzivov in kritik ter razdelila politiko in civilno družbo, zlasti v delu prispevka, ki se je dotikal slovesnosti v Dražgošah.