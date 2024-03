13.000 študentov protestiralo proti zasebnim univerzam

Na tisoče grških študentov je danes v Atenah protestiralo proti spornemu zakonu o zasebnih univerzah, ki naj bi ga drevi potrdil parlament. Po njihovih besedah bo vlada z njim ustvarila dvotirni sistem, naklonjen bogatim, saj bodo lahko ti na zasebnih univerzah z nižjimi vpisnimi pogoji pridobili diplomo, enakovredno diplomi z javne univerze.

Po podatkih grške policije se je na osrednjem atenskem trgu Sintagma zbralo okoli 13.000 ljudi, ki so se podali na pohod do parlamenta. Nosili so transparente in skandirali gesla proti zakonu o zasebnih univerzah, ki naj bi ga zvečer sprejeli v parlamentu.

Protestirajo že več tednov. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

V skladu z zakonom bodo diplome s predhodno odobrenih zasebnih univerz enakovredne diplomam, pridobljenim na javnih univerzah, tuje univerze pa bodo lahko kljub šolninam v Grčiji odpirale svoje podružnice s statusom neprofitnih organizacij.

Po mnenju protestnikov zakon daje prednost bogatim, saj se bodo ti lahko ne glede na višino svojih ocen vpisali na zasebne univerze z nižjimi vpisnimi pogoji in pridobili enakovredno diplomo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

»Ne izobraževanju za peščico in izbrance, brezplačno izobraževanje za vse,« so na protestu skandirali študenti. »Samo plačali bodo in pridobili diplomo,« je glede vpisovanja bogatih na zasebne univerze dejal eden od njih.

Vlada zagotavlja, da bodo za zasebne univerze veljali strogi pogoji delovanja, ki bodo zagotavljali raven poučevanja, enakovredno javnim univerzam. Trenutno lahko nekateri oddelki zasebnih univerz v državi izdajajo le poklicne diplome, ne pa tudi univerzitetnih, kakršne je moč pridobiti na javni univerzi, pojasnjuje AFP.

FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Zakon po mnenju vlade grškim univerzam omogoča krepitev ugleda s sklepanjem partnerstev s prestižnimi tujimi univerzami. Kot je danes v parlamentu dejal premier Kiriakos Micotakis, bodo odslej lahko študenti študirali na mednarodnih univerzah, ne da bi zapustili dom, kar je označil za korak, ki Grčijo postavlja na svetovni izobraževalni zemljevid.

Študenti medtem proti reformi protestirajo že več tednov, do zakona pa so kritični tudi profesorji na javnih univerzah in opozicija.