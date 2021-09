Afganistan je odprl vse rane najbolj črnega torka

V nadaljevanju preberite:

»Želela bi si, da očka ne bi bil tako pogumen,« je ameriškim medijem zaupala devetnajstletna Alexa Smagala. Svojega očeta ni nikoli srečala, saj je Stan Smagala umrl štiri mesece pred njenim rojstvom med reševanjem žrtev terorističnega napada na newyorška stolpa Svetovnega trgovinskega centra (WTC). Kot gasilec iz Brooklyna je v torek, 11. septembra 2001, prihitel na pomoč in pri komaj 36 letih lastni smrti naproti, njegova hči pa zdaj rada premišljuje, da sonce vzhaja in zahaja z njim. Ko ga pogreša, pogleda proti nebu ter začuti njegovo toplino.



Okoli sto ameriških otrok je bilo rojenih po smrti svojih očetov med najhujšim terorističnim napadom, podobno ali še huje je bilo otrokom, ki so svoje poznali. Presunljivi film Kralj Staten Islanda pripoveduje zgodbo glavnega igralca Peta Davidsona, čigar očeta gasilca so zadnjič videli vstopiti v hotel Marriott ob vznožju stolpov, ki so ga porušile domine smrtonosnega udara ugrabljenih potniških letal. Kolikokrat se je njegov preveč tetovirani, prepogosto omamljeni sin vprašal, zakaj je moral biti njegov oče tako pogumen?