Amazonov sindikat kot zgodovinski dosežek

»Ustvarili smo zgodovino, zdaj pa na naslednjo!« so po ustanovitvi prvega sindikata zaposlenih v trgovinskem in tehnološkem velikanu Amazon slavili delavci skladišča na newyorškem otoku Staten Island. Drugi največji zaposlovalec v ZDA se je doslej uspešno izogibal sindikalnemu organiziranju svojih delavcev, mnenja o newyorškem delavskem uspehu pa so različna.