V sredo potrdili 1011 novih okužb

Ob 5618 PCR testih so včeraj potrdili 1011 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ob tem so opravili še 31.328 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 13.734 primerov okužbe, 14-dnevna incidenca znaša 648, sedemdnevno povprečje pa 955.Vsi ameriški športniki, ki bodo želeli nastopiti na bližnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu prihodnje leto, bodo morali opraviti obvezno cepljenje proti novemu koronavirusu, piše v pravilih ameriškega olimpijskega in paraolimpijskega komiteja. Peking bo zimske olimpijske igre gostil od 4. do 20. februarja 2022. Pravila ameriškega olimpijskega in paraolimpijskega komiteja (USOPC) velevajo, da morajo biti do 1. novembra vsi delavci, športniki, pogodbeni delavci, svetovalci in drugi, ki vstopajo v prostore USOPC, polno cepljeni proti novemu koronavirusu. Do 1. decembra se bo obvezno cepljenje razširilo tudi na članske reprezentance vseh športov pod okriljem ZDA in tudi vse mlade upe, ki si želijo kdaj nastopiti na prihodnjih olimpijskih igrah.»Zdravje in dobrobit naše olimpijske in paraolimpijske družine je za nas še naprej glavna prioriteta,« še piše v pravilih USOPC.Novozelandska premierkaje v četrtek dejala, da bi si morala država prizadevati za 90-odstotno stopnjo precepljenosti in bi lahko s tem odpravila stroge ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, poroča Reuters. To precepljenost pa želijo doseči tudi s tem, da bi lahko Novozelandci – ki so veliki ljubitelji hitre prehrane – ob naročilu burgerja in krompirčka dobili vprašanje, ali bi želeli s svojim obrokom dobiti tudi cepivo. Vlada se je po poročanju britanskega Guardiana pogovarjala z velikanom hitre prehrane KFC, s katerim želi skupaj doseči ta cilj. »Želimo priti tja, kjer so ljudje,« je danes zjutraj za RNZ povedal podpredsednik vlade. Nova Zelandija ima enega največjih deležev restavracij s hitro prehrano verig KFC in McDonald's glede na število prebivalcev. Ko je bilo zaprtje Aucklanda v torek odpravljeno, so ljudje hiteli v vrsto po obrok hitre prehrane, le dan pred tem pa so ujeli dva človeka, ki sta kljub strogemu mejnemu nadzoru v to mesto pritihotapila hrano iz KFC in sto tisoč ameriških dolarjev v gotovini. »Glede na to, da smo videli, kako so se ljudje na tej tretji stopnji zaprtja razveselili ponovnega odprtja verig s hitro prehrano, bi lahko uporabili to priložnost,« je dejal Robertson. Povedal je, da sicer potrebujejo zaradi same logistike kar nekaj dela, da bi to uresničili, prav tako pa razmišljajo tudi o drugih načinih, kako bi dosegli množice in s tem višjo precepljenost.Vlada je v sredo zvečer na dopisni seji sprejela sklep o donaciji 100.620 odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/Biontech Bosni in Hercegovini. Ta država bo cepivo z namenom humanitarne pomoči ob pandemiji covida-19 prejela brezplačno, so sporočili z ministrstva za zdravje.Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sredo v skladu s pričakovanji po priporočilu panela neodvisnih strokovnjakov odobrila poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/Biontech za osebe, starejše od 65 let, in za tiste z visokim tveganjem covida-19.Tretji odmerek cepiva Pfizer/Biontech lahko dobijo zdaj starejši od 65 let, mlajše osebe z zdravstvenimi težavami in zdravstveni delavci oziroma vsi, ki jih njihovo delo izpostavlja veliki nevarnosti okužbe. To so med drugim delavci v samopostrežnih trgovinah, učitelji, brezdomci in tisti, ki delajo z njimi, pa zaporniki ter zaporniški pazniki. Vlada predsednikaje želela odobritev poživitvenega odmerka za vse odrasle državljane, vendar se mora za zdaj zadovoljiti s tem. Večina strokovnjakov namreč meni, da preprosto še ni dovolj zanesljivih podatkov o obnašanju cepiva in posledicah, da bi tretji odmerek odobrili za vse. Zdaj mora poživitveni odmerek cepiva odobriti še Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Tudi tu morajo najprej svoje povedati zunanji strokovni svetovalci, šele nato pa se bo agencija odločila. V FDA so sklenili, da lahko tretji odmerek cepijo šest mesecev po prejemu drugega.