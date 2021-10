Ameriška jedrska podmornica v indijsko-pacifiški regiji trčila v neznani predmet

Ameriška jedrska podmornica USS Connecticut je v soboto popoldne pod vodo trčila v »neznani predmet«. Dogodek se je zgodil v mednarodnih vodah v indijsko-pacifiški regiji, je v četrtek po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila mornarica ZDA. Dodali so, da še preučujejo obseg škode in preiskujejo dogodek.



Dodali so, da v incidentu ni bil nihče huje poškodovan. Portal USNI News, ki je specializiran za mornariške novice, pa je poročal, da je več kot deset mornarjev dobilo manjše do zmerne poškodbe. Po navedbah omenjenega portala je podmornica takrat delovala v Južnokitajskem morju, kjer ima Kitajska ozemeljske zahteve do majhnih otokov in grebenov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»Podmornica ostaja varna in stabilna. Jedrska pogonska naprava in prostori USS Connecticut niso bili prizadeti in ostajajo v celoti operativni,« je še sporočila mornarica. Po navedbah USNI News je podmornica na poti v ameriško bazo na otoku Guam.



Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA, ki se sklicuje na ameriške medije, bi ladja lahko trčila v kakšno potopljeno ladjo ali kontejner.



Dogodek je vzbudil pozornost, ker se je zgodil v časih napetih odnosov med ZDA in Kitajsko. Južnokitajsko morje velja za eno najbolj spornih območij na svetu, saj je tarča več ozemeljskih sporov med Kitajsko in drugimi državami v regiji.

Komentarji: