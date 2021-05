Ameriška kulturna vojna se seli v založništvo

V nadaljevanju preberite:

Ameriška kultura odpoklica se s spletnih omrežij, kot so twitter, facebook ali youtube, ki so obračunala že s številnimi republikanskimi prvaki z nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom vred, širi na založbe. Ameriška levica je sovražila že nekatere druge republikance, a je Donald Rumsfeld, obrambni minister Georgea W. Busha, vseeno brez težav objavil svoje spomine z naslovom Znano in neznano, knjigo o priseljencih pa celo sam Bush. Trump je sprožil še veliko močnejšo kulturno vojno in v primežu »prebujene« javnosti so tudi številni drugi konservativni glasovi.