Ameriška pričakovanja in strahovi o omejitvi abortusa

Če je verjeti pricurljani vesti, ki jo je pridobil Politico, bodo Američanke izgubile sedanjo, na zvezni ravni zagotovljeno pravico do prekinitve nosečnosti. Eden od šestih republikansko imenovanih vrhovnih sodnikov Samuel Alito je po teh informacijah že napisal mnenje, v katerem zavrača tako prelomno sodbo iz leta 1973 Roe proti Wadu kot Planned Parenthood proti Caseyu, ki jo je leta 1992 omejila »pretirana bremena« zveznih držav zanjo.

Mnoge Američanke in Američani bodo šokirani, vrhovni sodnik Alito pa je zapisal mnenje, da sta bili obe razsodbi izjemno napačni že od vsega začetka. »Čas je za oziranje na ustavo in vrnitev vprašanja splava izvoljenim predstavnikom ljudstva.« ZDA so – ne tako zelo drugače kot države Evropske unije - v notranjepolitičnih zadevah decentralizirane in zagovornike ameriškega federalizma je že od vsega začetka motilo, da je zvezna zakonodajna oblast prevzela takšno vprašanje, še posebej, ker je ameriška pravica do prekinitve nosečnosti bolj liberalna od večine evropskih. Če informacije Politica držijo, se bo to spremenilo, približna polovica od petdesetih ameriških držav že načrtuje takojšnje večje omejitve. Številni strokovnjaki za ustavno pravo so zavračali koncept zasebnosti, s katerim je ustavno sodišče sprejelo zvezno zakonodajo.

Američanke se bojijo za svoje pravice. Foto Jonathan Ernst/Reuters

Odločitve vrhovnega sodišča so že prej v zgodovini pricurljale pred uradno naznanitvijo in opazovalci že domnevajo, da hočejo sodniki tako omiliti jezo zagovornikov prekinitve nosečnosti. Predstavniki sodišča ugibanj medijev niso hoteli komentirati, bolj liberalna ameriška podjetja pa se že pripravljajo na pomoč ženskam, ki se bodo odločale z abortus. Številna obljubljajo pokritje stroškov za potovanje v zvezne države, ki bodo abortus tudi vnaprej dovoljevale dlje časa.