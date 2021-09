Ameriška senatorka slovenskih korenin prebolela raka

Amy z očetom Jimom Klobucharjem. FOTO: Twitter

Demokratska senatorka s sedanjim predsednikom Joejem Bidnom. FOTO: Jim Watson/AFP

Ameriška senatorka slovenskih koreninse je v začetku leta bojevala z rakom dojke. Kot je demokratka iz Minnesote sama sporočila javnosti, je zdravljenje potekalo dobro, po odstranitvi rakastih tkiv je maja zaključila tudi z obsevanji.61-letna nekdanja predsedniška kandidatka se je bolezni zavedla med rutinskim mamogramom in v pogovoru za oddajo televizijske družbe ABC Good Morning America je priznala, da ga je med pandemijo covida-19 odlagala. Vse Američane, ki tudi prestavljajo pomembne preiskave, je pozvala, naj tega ne delajo. Sama je morala na obsevanje dva dni po smrti svojega slovensko-ameriškega očeta Jima, znani novinar časopisa The Star Tribune je maja pri 93-tih letih umrl za posledicami Alzheimerjeve bolezni.Vidna ameriška političarka je pomagala tudi k sprejemanju reševalnih paketov proti posledicam pandemije in zavedanje, da je mnogim drugim še težje, je po njenih besedah dalo nov pomen njenemu delu. Spomnila se je tudi znancev in prijateljev, ki so se spopadali z isto boleznijo, ter še posebej republikanskega senatorja Johna McCaina, ki je leta 2018 umrl za tumorjem na možganih. Tudi on je vedno govoril, da je smisel življenja večji od samega sebe.Avgusta so ji zdravniki sporočili, da je bila terapija uspešna in da zdaj verjetnost ponovnega obolenja za rakom ni nič večja od povprečja drugih ljudi, sama pa je še posebej hvaležna možu Johnu in hčerki Abigail za podporo. Zahvalila se je tudi zdravnikom in medicinskemu osebju v kliniki Mayo, kjer se je zdravila.