Ameriška tretja političarka izziva Kitajsko

Po dnevih ugibanj in ob čedalje ostrejših kitajskih grožnjah naj bi po navedbah nekaterih uradnikov tretja najpomembnejša ameriška političarka vendarle obiskala Tajvan. Morebitni pogumni korak predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi bo znova poudaril napetosti med gospodarskima in vojaškima supersilama z različnimi predstavami o domačem in mednarodnem razvoju.