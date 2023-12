Ameriška vlada mimo kongresa odobrila prodajo orožja Izraelu

Ameriška vlada je v petek mimo kongresa odobrila prodajo dodatnega orožja Izraelu v vrednosti skoraj 148 milijonov dolarjev. To je že drugič ta mesec, da je predsednik Joe Biden odobril dobavo orožja Izraelu, ki je v vojni s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas, ne da bi pred tem pridobil privoljenje kongresa, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je odobril prodajo vžigalnikov, nabojev in druge opreme, potrebne za delovanje 155-milimetrskih topniških izstrelkov, ki jih je pred tem pridobila vlada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. To je storil v okviru izredne določbe, ki dopušča prodajo brez predhodne odobritve kongresa.

Blinken je ugotovil, da obstaja nujnost izraelskih obrambnih potreb, ki zahtevajo takojšnjo prodajo orožja vladi Izraela, s čimer se je odrekel običajni zahtevi za odobritev kongresa, je v petek sporočila pristojna ameriška agencija za obrambno-varnostno sodelovanje. Kot so pojasnili, gre za interese nacionalne varnosti ZDA.

Oznaka nujno pomeni, da prodaja orožja ni predmet predhodne odobritve zakonodajalcev, kot je običajno v primerih prodaje orožja tujim državam.

Na podoben način je State Department zaobšel kongres že v začetku meseca, ko je odobril prodajo tankovskega streliva Izraelu, ki se bori proti Hamasu na območju Gaze, potem ko so pripadniki gibanja 7. oktobra izvedli smrtonosne napade na izraelsko ozemlje. Ubitih je bilo približno 1200 ljudi, Hamas pa je tudi zajel 240 talcev, od katerih jih na območju Gaze še vedno zadržuje kakih 130.

ZDA so po oktobrskih napadih odločno vojaško podprle Izrael, ki v Gazi izvaja obsežno bombardiranje in kopensko ofenzivo. Po podatkih palestinskih oblasti v Gazi je bilo v izraelskih napadih na enklavo doslej ubitih več kot 21.500 ljudi, večinoma žensk in otrok.