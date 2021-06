Ameriška vojaška letala nad proiranske milice v Siriji ali Iraku

Parade proiranske milice v vzhodnem delu države se je udeležil tudi iraški premier Mustafa Al-Kadhimi. FOTO: AFP

Vrhovni voditelj Irana ajatola Ali Hamenej med cepljenjem proti covidu-19. FOTO: AFP

Novi ameriški predsednikje ob svojem nastopu Iranu ponudil oljčno vejico, če se bo islamska republika vrnila k jedrskemu sporazumu, zdaj pa ameriška vojaška letala F-15 in F-16 spet »defenzivno« napadajo proiranske milice v Siriji in Iraku. Tiskovni predstavnik Pentagonaje povedal, da so v nedeljo zvečer »defenzivno« odgovorili na napade z droni na ameriško osebje v iraških oporiščih.Biden med vračanjem v Belo hišo iz Camp Davida ni hotel odgovarjati na novinarska vprašanja o napadu, to naj bi naredil danes, Kirby pa je povedal, da so v predsednikovem imenu napadli operacijske centre za drone in skladišča z orožjem na obeh straneh meje med Sirijo in Irakom. Poudaril je, da so ameriški vojaki v Iraku na povabilo iraške vlade za pomoč pri boju proti Islamski državi ter imajo po mednarodnem in domačem pravu pravico do obrambe.Biden je prvi napad proti proiranskim milicam ukazal že mesec dni po nastopu v Beli hiši, a očitno ni zaleglo in so morali spet udariti, tokrat po pričakovanjih z veliko žrtvami na strani milic, kot je za televizijsko postajo Fox News ocenil neimenovani vojaški vir. Drugi ameriški komentatorji opozarjajo, da so napad izvedli le teden dni po izvolitvi trdorokegaza novega predsednika Irana. V nedeljo se je ameriški državni sekretaro jedrskem sporazumu pogovarjal z izraelskim zunanjim ministrom, ki je ponovil resne pomisleke svoje države o njem.