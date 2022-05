Ameriška vojska v iskanju NLP-jev

Ameriški politiki so se doslej o neidentificiranih zračnih fenomenih, kot imenujejo neznane leteče predmete, raje pogovarjali za zaprtimi vrati, danes je o tem prvič v pol stoletja pred javnostjo razpravljal kongres. Predstavniki obrambnega ministrstva so ameriškim zakonodajalcem predstavili skrivnostne leteče objekte, ki so jih zasledili, med njimi trikotnikom podobne in na neobičajne načine premikajoče se pojave nad Atlantikom.

Najvišja ameriška politika noče več skrivati nepojasnjenega dogajanja na nebu in pristojni pododbor odbora predstavniškega doma za obveščevalne zadeve je na pričanje povabil voditelja vojaške in mornariške obveščevalne službe Ronalda Moultrieja in Scotta Braya. NLP-ji se zdaj v ameriškem vojaškem žargonu ne imenujejo več UFO, ampak UAE, kar bi v slovenščini pomenilo neidentificirane zračne pojave NZP, s tem pa v Washingtonu ni nič bližje njihovi pojasnitvi. Od skoraj štiristo poročil o neidentificiranih zračnih fenomenih, kolikor so jih našteli po letu 2004, naj bi ameriški vojaški obveščevalci razvozlali le enega. Enajst naj bi bilo skorajšnjih trkov.

Mesec za kupolo ameriškega Kapitolskega griča, kjer so prvič po pol stoletja javno razpravljali o neidentificiranih zračnih pojavih. Foto Jon Cherry/Reuters

V Pentagonu ne izključujejo, da so hitro in čudno premikajoči se predmeti, ki so jih videli in v nekaterih primerih posneli vojaški piloti, povezani z »nezemeljskim življenjem« in kot je povedal Ronald Moultrie, v ameriški vladi iščejo za njim. »Naš cilj ni prikrivanje, ampak razumevanje, kaj je morda tam.« Niso pa našli še nobenih dokazov, da gre res za sporočila neznanih civilizacij. »Šli bomo, kamor nas bodo vodili podatki!« Opozarjajo, da lahko to traja dlje časa.

Demokratski predsednik odbora predstavniškega doma za obveščevalne zadeve Adam Schiff je vojaške obveščevalce pozval, naj čim več spoznanega delijo z Američani, saj lahko prevelika skrivnostnost rodi nezaupanje in špekulacije. Res pa so kongresniki v drugem delu pričevanj tudi sami pred javnostjo zaprli vrata, še pred tem pa opozarjali, da gre lahko za grožnjo nacionalni varnosti. Britanski časopis Daily Mail je objavil tudi pričanja treh nekdanjih ameriških vojakov, ki so leta 2014 z bližnjevzhodnega Sinaja videli osem z neznanskimi hitrostmi premikajočih se bleščečih predmetov. Verjamejo, da niso bili zemeljskega izvora, njihovi predpostavljeni pa so jim priporočili, naj molčijo o tem.