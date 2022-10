Ameriški BDP v tretjem četrtletju višji za 2,6 odstotka

Ameriški bruto domači proizvod, seštevek vseh gospodarskih dejavnosti v državi, se je v tretjem četrtletju letošnjega leta in v primerjavi z letom pred tem povečal za 2,6 odstotka. To je dobra novica za demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki se mora pred skorajšnjimi vmesnimi kongresnimi, guvernerskimi in drugimi volitvami zagovarjati zaradi inflacije. Zaradi padanja rasti v prvi polovici letošnjega leta so ekonomisti že ugibali o uradnem zdrsu v recesijo.

Biden je obsodil črnogledneže, ki so že mesece ameriško gospodarstvo videli v slabem stanju, zadnji podatki trgovinskega ministrstva so po njegovem prepričanju še en dokaz nadaljevanja gospodarskega okrevanja z vso močjo. Demokratska administracija pa se rada ponaša tudi z nizko brezposelnostjo, ki bo skupaj z največjo rastjo cen v štirih desetletjih najbrž že v sredo poskrbela za še eno višanje obrestnih mer centralne banke Fed, to pa lahko po ocenah številnih ekonomistov državo spet potisne v smer recesije. Že sedanja višanja obresti so pomembno upočasnila aktivnosti na nepremičninskem trgu, borze delnic vidijo najslabše leto po finančni krizi 2008.

Zadovoljen je tudi demokratski predsednik Joe Biden. Foto Jonathan Ernst/Reuters

Višje obresti lahko prizadenejo tudi visoke državne in druge dolgove, po dveh letih pandemije pa potrošniki vendarle več kupujejo, potujejo in obiskujejo restavracije. »To je testament odpornosti Američanov, kot sem že dejal, ni nikoli dobro staviti proti njim,« je ob podatkih o rasti slavil Biden ter opozoril na nižanje cen bencina. Kritiki vsaj zadnje pripisujejo predvsem njegovi razprodaji strateških energetskih rezerv in nekaj republikanskih kongresnikov napoveduje preiskave. Nekateri ekonomisti rast v tretjem četrtletju povezujejo tudi s povečanim ameriškim izvozom sredi okrevanja globalne trgovine po pandemiji, kar naj bi že ogrožal močni dolar.

Biden pa nadaljuje z vračanjem proizvodnje domov svojega republikanskega predhodnika Donalda Trumpa. Demokratski predsednik danes obiskuje newyorški Syracuse, kjer podjetje Micron Technology načrtuje stomilijardno investicijo v tovarno polprevodnikov.