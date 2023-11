Ameriški FBI preiskuje eksplozijo avtomobila na mejnem prehodu pri Niagari

Eksplozija avtomobila pri mejnem prehodu čez Mavrični most, ki pri znamenitih Niagarskih slapovih povezuje ameriški Buffalo in kanadsko Niagaro, je zaprla povezavo med državama. Zvezni policiji na obeh straneh pa preiskujeta incident, poročajo ameriški in kanadski mediji.

Časopis Niagara Gazette poroča, da je osebno vozilo, v katerem sta bili dve osebi, hitro zapeljalo iz ameriške strani, prebilo ograjo in se na kanadski strani zaletelo v mejni kiosk, nakar je odjeknila močna eksplozija.

Obe osebi v avtomobilu sta po poročanju BBC umrli, eden od mejnih agentov pa je bil ranjen. Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul je sporočila, da je o dogodku obveščena in spremlja dogajanje.

FBI je sporočil le, da preiskava poteka, za zdaj pa še nihče ne govori o morebitnem terorizmu.

Oblasti v ZDA in Kanadi so iz previdnosti zaprle še tri mejne prehode, ki povezujejo kanadsko provinco Ontario in državo New York.