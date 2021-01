Kongres potrdil zmago Bidna, ministri razpravljajo o odstavitvi Trumpa

Joe Biden bo prisegel 20. januarja. FOTO: David Becker/AFP



Demokrati pozivajo k novemu impeachmentu

Ameriški kongresniki so se nekaj ur po nasilnem vpadu podpornikov predsednikavrnili v senat in potrdili izid predsedniških volitev 3. novembra lani. Predsednik obeh domov, podpredsednik ZDA, je protestnikom sporočil, da niso dosegli ničesar. Kongresniki so, kot poročajo ameriški mediji, z nadaljevanjem zasedanja podprli izid volitev oziroma zmagoterza podpredsednico. S tem je končan postopek potrjevanja izida volitev.Joe Biden bo kot 46. predsednik ZDA zaprisegel 20. januarja. Volilne izide predsedniških volitev 3. novembra lani so sredi decembra že potrdili elektorji. Biden je osvojil 306 elektorskih glasov, Trump pa 232. Po poročanju dpa je Donald Trump obljubil miren prenos oblasti 20. januarja.Več ministrov ameriške vlade je že v sredo razpravljalo o možnosti odstavitve Donalda Trumpa, potem ko so njegovi podporniki vdrli v stavbo kongresa. V skladu z določili 25. amandmaja k ameriški ustavi bi Trumpa razglasili za nezmožnega vodenja države, oblast pa bi prevzel podpredsednik Mike Pence. Tako bi Pence v skladu z določili 25. amandmaja na seji vladnega kabineta predlagal odstavitev predsednika, ker da ni zmožen opravljanja dolžnosti, ker se ne more sprijazniti s porazom na volitvah 3. novembra, ampak vztraja, da jih je izgubil zaradi množičnih volilnih prevar, podpornike pa vzpodbuja k protestom.Predsedniška pooblastila bi nato predali podpredsedniku, ki bi državo vodil do 20. januarja, ko bo zaprisegel novoizvoljeni predsednik Joe Biden. Postopek bi moral voditi podpredsednik, pri tem pa bi ga morala podpreti večina ministrov.Postopek 25. amandmaja k ameriški ustavi je predviden za izjemne primere, ko je predsednik začasno ali trajno onesposobljen, pa tudi za primer njegove odstavitve ali odstopa. Doslej je bil uporabljen le po atentatu na Jleta 1963, ko je vodenje države prevzel tedanji podpredsednikAmandma je bil sprejet v času Kennedyjevega predhodnika, ki je med predsedovanjem utrpel več infarktov. Na ta način so hoteli določiti jasno pot prevzema oblasti v nujnih primerih. Dotlej namreč ta pot ni bila jasno določena z ameriško ustavo in je obstajal le dogovor, da če bo Eisenhower onesposobljen, bo oblast prevzel tedanji podpredsednikKot poroča ameriška televizijska mreža CNN, naj bi se več voditeljev republikanske stranke nagibalo k uporabi tega amandmaja za razglasitev Trumpa za nesposobnega opravljanja dolžnosti, potem ko so v sredo protestniki po njegovih vzpodbudah vdrli v stavbo kongresa. O tem naj bi se pogovarjali tudi ministri Trumpovega kabineta, vendar pa so pogovori še v neformalni fazi. O tem sta ob CNN poročali tudi televiziji CBS in ABC.Več demokratskih predstavnikov v kongresu pa medtem poziva tudi k novemu impeachmentu Trumpa. Kongresnicaje že sporočila, da že pripravlja pobudo, da bi kongres odstavil predsednika. Pobudi se je javno pridružila tudi. Čeprav bi bil ta postopek verjetno najbolj primeren, saj bi Trumpa na ta način za vedno odstranili iz politike, pa je za izpeljavo tega postopka dva tedna pred predajo oblasti Bidnu verjetno premalo časa. Zato bi bil postopek po 25. amandmaju najbolj učinkovit.Demokratski kongresniki v odboru predstavniškega doma za pravosodje so v pismu že pozvali Pencea, naj ukrepa in odstavi Trumpa zaradi dejanja upora in poskusov spodkopavanja demokratične ureditve. Izpostavili so, da je Trump v sredo v svojem raztresenem govoru razkril, »da ni mentalno zdrav in da še vedno ni sposoben dojeti in sprejeti rezultatov volitev«.