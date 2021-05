Ameriški odposlanec bo skušal doseči prekinitev ognja

Odpovedan visok obisk



Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je odpovedal za danes načrtovan obisk Avstrije, ker so na pročelja vladnih poslopij na Dunaju izobesili izraelsko zastavo. Avstrijsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da obžalujejo odpoved obiska, vendar stojijo za odločitvijo glede zastave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Obžalujemo korak, ampak ne bomo ostali tiho, ko Hamas izstreli 2000 raket proti civilnim tarčam v Izraelu,« je sporočila tiskovna predstavnica avstrijskega zunanjega ministrstva. Zunanji minister Alexander Schallenberg bi se moral danes sicer srečati z Zarifom na pogovorih o pogajanjih o iranskem jedrskem sporazumu.

Medtem ko se nadaljuje medsebojno obstreljevanje med Izraelom in Palestinci, je v Izrael prispel ameriški odposlanec, ki bo skušal doseči zmanjševanje napetosti in prekinitev ognja. Danes so se znova oglasile sirene v Tel Avivu. Po zadnjih podatkih pa je v spopadih umrlo več kot 140 Palestincev in osem Izraelcev.Namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja Hady Amr se bo sestal s predstavniki Izraela in Palestincev ter uradniki Združenih narodov v prizadevanjih za dosego prekinitve ognja. Dosedanji pozivi mednarodne skupnosti k umiritvi razmer sicer niso obrodili sadov. V Izrael je prišel pred nedeljskim zasedanjem Varnostnega sveta ZN o stopnjevanju konflikta, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.Posredovanje pri dogovoru o prekinitvi ognja je sicer ponudil tudi Egipt, vendar je Izrael to zavrnil, je izvedela nemška tiskovna agencija dpa od vira blizu egiptovskih varnostnih sil.Izrael je danes zjutraj izvedel nove letalske napade na območje Gaze, palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki nadzira območje, pa je odgovorilo z izstrelitvijo raket proti izraelskemu mestu Beršeba. V izraelskih napadih je bilo doslej ta teden na območju Gaze ubitih več kot 140 ljudi, v obstreljevanju Hamasa pa v Izraelu osem. V Gazi ob tem poročajo o več kot tisoč ranjenih.Znova so se oglasile tudi sirene v Tel Avivu. Eksplozije je bilo slišati na nebu in v južnem delu mestu. Po podatkih izraelske vojske so palestinska gibanja od ponedeljka izstrelila okoli 2300 raket. Spopadi so se v petek razširili na Zahodni breg, kjer je bilo ubitih najmanj deset Palestincev, več sto pa ranjenih. Tu so izbruhnili nasilni protesti mladih Palestincev, ki so izraelske vojake obmetavali s kamenjem, molotovkami in drugimi izstrelki. Izraelci so jim odgovorili s solzivcem, gumijastimi naboji in pravim strelivom.Skrbi vzbujata tudi incidenta na severu Izraela. Protestnika iz Libanona sta namreč umrla pri spopadih na meji z Izraelom. Najmanj eden od njiju je skušal pomagati drugim pri plezanju čez ograjo, da so prišli na ozemlje Izraela. Gre za enega najhujših konfliktov med Izraelom in Hamasom ter njegovimi zavezniki od leta 2014. Izbruhnil je po tednih napetosti med Izraelci in Palestinci v vzhodnem Jeruzalemu, kjer so v ponedeljek na Tempeljskem griču vnovič izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. To je vodilo v hitro zaostritev in obstreljevanje med obema stranema.