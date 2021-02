Predstavniški dom sprejel 1900 milijard dolarjev vreden paket pomoči

Ameriški predstavniški dom je zgodaj davi sprejel 1900 milijard dolarjev vreden predlog zakona za boj proti pandemiji covida-19 ter pomoč gospodarstvu in posameznikom ter zveznim državam. Demokrati so ga označili za pomemben korak h krepitvi sredstev za cepiva, preobremenjene lokalne vlade in milijone družin, ki jih je prizadela pandemija.



Predlog so sprejeli z 219 glasovi za in 212 proti, dva demokrata Jared Golden in Kurt Schrader sta glasovala proti. Paket bo sedaj romal na glasovanje v ameriški senat, kjer ga bodo demokrati predvidoma dopolnili in poslali nazaj v predstavniški dom, preden se 14. marca izteče pomoč brezposelnim, poročajo tuje tiskovne agencije.



Trenutno je namreč v paketu predvideno tudi povišanje minimalne plače. V senatu pa so opozorili, da predlog za povišanje minimalne plače v ZDA na 15 dolarjev na uro glede na senatni poslovnik ne more biti del pomoči.



Ameriški predsednik Joe Biden želi s stimulacijskim paketom spodbuditi gospodarstvo in ustvariti več milijonov novih delovnih mest. Med drugim paket omogoča neposredna plačila gospodinjstvom, finančne ukrepe za teste na novi koronavirus in distribucijo cepiv ter dodatno pomoč brezposelnim.

Predstavniški dom je glasoval o pomoči ravno v tednu, ko so v ZDA zabeležili črni mejnik več kot pol milijona mrtvih zaradi covida-19.



Biden je danes že pozdravil izid glasovanja v predstavniškem domu in k čimprejšnji potrditvi pozval tudi senat. »Ne smemo izgubljati časa. Če ukrepamo sedaj, hitro in odločno, lahko končno prehitimo ta virus,« je dejal v kratkem nagovoru v Beli hiši.



Po njegovih besedah bi se država s potrditvijo paketa pomaknila bližje cepljenju vseh ljudi proti covidu-19 in gospodarskemu okrevanju. Pomagal bi tudi pri varnem odpiranju šol ter lokalnim oblastem in državnim vladam, da bi se lažje izognile množičnemu odpuščanju delavcev, je še dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

