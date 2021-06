Ameriško nemirno iskanje stabilnih odnosov

V nadaljevanju preberite:

Šele mesec dni je minil od hekerskega napada na največji ameriški cevovod rafiniranih goriv, ki so ga v Beli hiši pripisali hekerjem s prebivališčem v Rusiji, že se zaradi podobnega napada na največjega svetovnega proizvajalca mesa bojijo pomanjkanja in podražitve hrane. Domnevno rusko razkazovanje moči ne bo ogrozilo vrha med predsednikoma Putinom in Bidnom 16. junija v Ženevi, znova pa odpira številne dileme, povezane s sodelovanjem med Washingtonom in Moskvo.