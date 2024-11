(KOMENTAR) Izraelska izsiljena vojna, Hezbolahov vojaški poraz

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek in torek so bile šole v Bejrutu zaradi silovitega izraelskega nedeljskega bombardiranja zaprte. Na jugu Libanona – južno od reke Litani – so šole zaprte že slaba dva meseca, odkar je izraelska vojska po sprožitvi eksplozij tisočih komunikacijskih naprav, atentatu na voditelja Hezbolaha šejka Hasana Nasralo in bombardiranju več sto raketnih izstrelišč šiitskega gibanja sprožila kopensko ofenzivo.

Zaradi vojne se celotni Libanon pogreza v še globljo gospodarsko, družbeno in politično krizo, kot je ta bila pred 7. oktobrom lani, ko so zaradi množičnega pobijanja in rušenja v Gazi z juga Libanona, bankrotirane države, proti Izraelu poletele prve Hezbolahove rakete in se je na obmejnem območju začel »konflikt manjše intenzivnosti«. Ta je zaradi groze genocida v Gazi, eskalacije med Izraelom in Iranom in, predvsem, zaradi notranjepolitičnih razmer v Izraelu prerasel v novo veliko vojno (prvo po poletju leta 2006).