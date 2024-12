Amnesty International: To je genocid. Takoj se mora končati!

V nadaljevanju preberite:

Organizacija Amnesty International je v včeraj objavljenem poročilu Počutiš se, kot da si manj kot človek: genocid Izraela nad Palestinci v Gazi izpostavila, »da obstaja zadostna podlaga za zaključek, da Izrael na zasedenem območju Gaze je in še naprej izvaja genocid nad Palestinci«. V poročilu je natančno in brezkompromisno dokumentirano, kako se je po Hamasovih grozodejstvih v južnem Izraelu 7. oktobra lani Izrael »peklensko in uničevalno znesel nad Palestinci v Gazi: brezsramno, brez predaha in s popolno nekaznovanostjo«.

»Naša raziskava je pokazala, da Izrael že mesece izvaja genocidna dejanja, in to s polnim zavedanjem nepopravljive škode, ki jo povzroča Palestincem v Gazi. To je nadaljeval kljub brezštevilnim opozorilom o katastrofalni humanitarni situaciji in pravno zavezujočim odločitvam meddržavnega sodišča, ki je Izraelu ukazalo takojšno sprejetje ukrepov, ki bi omogočili zagotavljanje humanitarne pomoči civilistom v Gazi,« je ob predstavitvi poročila dejala generalna sekretarka organizacije Amnesty International Agnès Callamard.

Po njenih besedah je Amnesty International v poročilu pokazala, da Izrael izvaja dejanja, ki so prepovedana s konvencijo o genocidu – s posebnim namenom uničiti Palestince v Gazi: ta dejanja vključujejo pobijanje, povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb ter naklepno izpostavljanje Palestincev v Gazi življenjskim razmeram, ki naj privedejo do njihovega fizičnega uničenja. »Izrael mesec za mesecem obravnava Palestince v Gazi kot nižjo vrsto ljudi, nevredno človekovih pravic in dostojanstva, s čimer kaže, da jih namerava fizično uničiti,« je povedala Agnès Callamard in dodala, da morajo »izredno kritične ugotovitve« organizacije, ki jo vodi, prebuditi mednarodno skupnost. »To je genocid. Takoj se mora končati!«