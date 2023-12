Anarhokapitalizem postaja resničnost

V nadaljevanju preberite:

Argentinci se še niso do konca zavedeli, kaj so storili, ko so izvolili za predsednika samooklicanega »Norca« in anarhičnega kapitalista Javierja Mileia, ko jih je udarila po žepu in po glavi trda realnost. Katoliško vzgojeni predsednik se ta čas sicer ukvarja s praznovanjem hanuke, judovskega praznika luči, njegov gospodarski minister Luis Caputo pa že našteva ukrepe, s katerimi bo poskušal reševati propadlo ekonomijo in disciplinirati osuple državljane. Poleg devalvacije pesa in odprave ministrstva za kulturo najbolj odmeva prepoved protestiranja, morebitnim izgrednikom grozijo s hudimi kaznimi.