Angela Merkel: Več Evrope ali več nacionalne države?

Kako ukrepati glede energetske draginje in kakšen naj bo odziv na spodkopavanje neodvisnosti sodstva na Poljskem sta glavni vprašanji, ki zaznamujeta prvi dan vrha EU.

»Vladavina prava je jedro EU,« je ob prihodu na vrh povedala nemška kanclerka Angela Merkel. Na drugi strani bi po njenem mnenju morali najti poti in možnosti, da se približamo drug drugemu. »Kaskada pravnih sporov pred sodiščem EU še ni rešitev težave,« je povedala. Podprla je delovanje evropske komisije.

A opozorila je na težavo v ozadju, ki bi jo morali obravnavati resno: »To je vprašanje: kako si države članice predstavljajo EU? Je to čedalje bolj povezana Unija ali več nacionalne države?« To ni le tema med Poljsko in EU, temveč tudi za razpravo drugih, je še dejala Merklova in dodala, da je konferenca o prihodnosti Evrope primerna za razpravo o tej temi.

Rutte ne bi dal denarja brez neodvisnosti sodstva

Nekaj držav članic z Beneluksom na čelu zahteva odločno ukrepanje proti Poljski, ki, denimo, ne uresničuje odločitve sodišča EU glede disciplinske zbornice za sodnike. Položaj se je še zaostril po odločitvi ustavnega sodišča, ki oporeka prvenstvu prava EU. Nizozemski premier Mark Rutte je povedal, da si težko predstavlja stekanje novega denarja za okrevanje na Poljsko, ne da bi bilo prej rešeno vprašanje neodvisnosti sodstva.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je ob prihodu očital nekaterim evropskim institucijam, da »si prilaščajo pravico odločanja o zadevah, ki jim ni bila podeljena«. Poljska vlada in parlament po njegovih besedah ne bosta delovala pod pritiskom. Zavrnil je izsiljevanje.

Orbán: Poljska je najboljša država v Evropi

Podporo je dobil od madžarskega premiera Viktorja Orbána. »Poljska, najboljša država v Evropi. Ne potrebuje nobenih sankcij. To je smešno,« je zatrdil. Navedel je, da prvenstvo prava v EU ni zapisano v pogodbi in da ima Unija prvenstvo le na področjih, na katerih ima pristojnosti. Evropske institucije po Orbánovih besedah poskušajo obiti pravice nacionalnih parlamentov in vlad. Tako spreminjajo pogodbe brez pristojnosti. »Poljaki imajo prav,« je prepričan madžarski premier.

Evropske institucije po besedah madžarskega premiera Viktorja Orbána poskušajo obiti pravice nacionalnih parlamentov in vlad. FOTO: Olivier Hoslet/Reuters

Po njegovem mnenju v Uniji ni ločnice vzhod – zahod, temveč zdrav razum – da ali ne. To je, kot poudarja, očitno na področju cen energije. Kar predlagajo izvršni podpredsednik evropske komisije za zeleni načrt Frans Timmermans in drugi z zviševanjem cen, po njegovem mnenju uničuje srednji razred, ki je temelj demokracije. Kritiziral je vključevanj avtomobilov in stanovanj v sistem plačevanja kuponov za izpuste CO 2 . »Družine so na kolenih,« je ocenil Madžar.

Po besedah kanclerke Merklove sta zvišanje cen energije in podnebni sveženj Pripravljeni na 55 dve različni temi. Vprašanje v njenih očeh je, kaj bi lahko naredili z visokimi cenami. »Moramo se odzvati preudarno,« je ocenila. V Nemčiji si po njenih besedah želijo še okrepiti vlogo trga in na drugi strani sprejeti ukrepe za socialno ogrožene.

Premier Janez Janša je spet prišel na vrh EU brez tradicionalnega doorstepa, kratke izjave o temah vrha in slovenskih stališčih.