Anglija se na dan svobode spogleduje s tragedijo

V nadaljevanju preberite:

Kljub skokovitemu porastu števila okužb so v Angliji danes nehali veljati ukrepi, ki jih je britanska vlada sprejela za omejitev širjenja novega koronavirusa. Odgovornost za lastno varnost je spet padla na ramena posameznika, in to kljub glasnim opozorilom nekaterih strokovnjakov, da ena najbolj precepljenih družb na svetu na ta korak ni pripravljena.