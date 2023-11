Argentina se je odločila za skrajno desnico

V nadaljevanju preberite:

Mladi in srednji razred, ki zaradi velike krize izginja, so prispevali k temu, da je na nedeljskih volitvah v Argentini občutno zmagal Javier Milei, novinec v politiki, skrajnež, populist, nasprotnik vsakršne države, ki prezira vsakršno elito. Napoveduje odpravo valute peso, vpeljavo ameriškega dolarja, zmanjšanje vlade za polovico, privatizacijo šolstva in zdravstva, znižanje davkov. V parlamentu nima večine, med vplivnimi guvernerji pokrajin nima nikogar svojega.