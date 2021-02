Arturo Di Modica umrl, bronasti bik ostaja

V Italiji je v petek umrl umetnik Arturo Di Modica, avtor znamenitega bronastega kipa, ki stoji v newyorškem parku Bowling Green v bližini Wall Streeta. Star je bil 80 let, so poročali italijanski mediji.



Di Modica je umrl po dolgoletnem boju z rakom v svojem rojstnem kraju Vittoria na Siciliji, po nemški tiskovni agenciji dpa povzema STA.



Di Modica je decembra 1989 bronasti kip brez dovoljenja čez noč postavil pred newyorško borzo po črnem ponedeljku 1987. Tri tone in pol težek kip je sprva razburil tamkajšnje zaposlene, policija pa ga je odstranila. Zaradi pritiska javnosti pa so hitro popustili in kip znova postavili v manjšem parku Bowling Green nedaleč od prve lokacije.



Di Modica se je z njim želel poklonil ZDA, kjer je živel v tistem času. Predstavljal naj bi simbol agresivnega finančnega optimizma in blaginje. Avtor je želel z njim navdihniti vse, naj nadaljujejo boj tudi v težkih časih. Kip je postal magnet za turiste in simbol Wall Streeta.



Večino svojega življenja je bil Di Modica razpet med New Yorkom in Sicilijo. V mlajših letih je spoznal britanskega kiparja Henryja Moora, ki je imel velik vpliv nanj.



Zaradi slabega zdravja in pandemije covida-19 je zadnje leto preživel na Siciliji.

