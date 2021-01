Avstralijo je zajel prvi letošnji vročinski val

Vročinski val se je začel že v petek

Letos se požari že pojavljajo v okolici prestolnice Južne Avstralije Adelaide. FOTO: Stringer/Reuters

Lani požari na 24 milijonih hektarov

Avstralci so si komaj dobro oddahnili od katastrofalnega lanskega leta z obsežnimi in uničujočimi požari v naravi in s hudimi vročinskimi valovi, že jim grozijo nove vremenske ujme. Kot poroča britanski BBC, se je v petek na jugovzhodu države že začel prvi letošnji vročinski val, ki ogroža zdravje ljudi in močno povečuje nevarnost požarov v naravi.Prvi tak požar že divja v gričevju v okolici mesta Adelaide v zvezni državi Južna Avstralija. Požar je zajel že okrog 2500 hektarov površin, uničil naj bi tudi že nekaj stavb, k sreči pa ni zahteval človeških žrtev. Toda pristojne službe ljudi šibkejšega zdravja že opozarjajo, naj ne hodijo veliko na prosto in naj uporabljajo zaščitne maske, saj se dim požara že vali tudi po mestu Adelaide.Sicer za zdaj večja nevarnost grozi zaradi vročinskega vala, ki se je začel že v petek. Danes zjutraj so v Melbournu že namerili trideset stopinj Celzija, čez dan pričakujejo, da bo živo srebro doseglo štirideset stopinj. Tudi v Sydneyju bodo temperature že tretji dan zapored presegle trideset stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci. Avstralski urad za meteorologijo je zato izdal opozorila zaradi možnosti vročinskega vala v zveznih državah Južna Avstralija, Viktorija, Novi Južni Wales, Tasmanija in Queensland. Vročina bo po napovedih trajala do sredine tega tedna.Je pa v primerjavi z zelo vročim lanskim poletjem, ko so v Avstraliji imeli tudi rekordno število požarov v naravi, letošnje poletje vsaj doslej nekoliko hladnejše in manj suho. Toda dolgoročno gledano se Avstralija vendarle vse bolj segreva, saj se je letna povprečna temperatura od leta 1910 do zdaj zvišala za 1,4 stopinje Celzija. Vse pogostejši so dnevi z zelo visokimi temperaturami – v letu 2019 so tako imeli v Avstraliji rekordnih 33 dni s temperaturo 39 stopinj Celzija ali več. Segrevanje pa prinaša vedno večjo nevarnost požarov v naravi in ekstremnih temperatur. Prav vročinski valovi so v Avstraliji za prebivalce najbolj usodne naravne nesreče, zaradi katerih vsako leto umre bistveno več ljudi kot v požarih ali poplavah.Požari so v lanskem poletju v Avstraliji zajeli rekordnih 24 milijonov hektarov površin, uničili so več kot tri tisoč domov, v njih je umrlo okrog tri milijarde živali, neposredno zaradi požarov je umrlo 33 ljudi, zaradi posledic vdihavanja dima pa je po nekaterih podatkih umrlo še dodatnih 445 ljudi.Zaradi vsega tega je avstralska vlada nenehno deležna ostrih kritik , češ da premalo resno jemlje podnebne spremembe in da še vedno zagovarja uporabo fosilnih goriv ter še vedno nima načrta za dosego ničelnih neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050.