09.57 United Airlines bo odpustil skoraj 600 necepljenih zaposlenih

United Airlines pa še pripravlja politiko za obravnavo tistih zaposlenih, ki se niso cepili in se sklicujejo na zdravstvene oz. religiozne razloge. FOTO: Cooper Neill/AFP

09.36 V torek potrdili 1339 novih okužb

08.32

Proti covidu-19 cepljen tudi doslej skeptični LeBron James

08.15 Victoria z rekordnim številom primerov prehitela Novi Južni Wales

07.30 Porast okužb na Novi Zelandiji

FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

00.30 Beovićeva za začasen umik cepiva Janssen

Ameriška letalska družba United Airlines bo odpustila 593 zaposlenih, ki so zavrnili cepljenje proti covidu-19. Poleg teh se je cepljenju doslej izognilo še 2000 zaposlenih, ki se sklicujejo na zdravstveni ali religiozni razlog. Skupaj se tako v podjetju ni cepilo tri odstotke delovne sile, s čimer so v letalskem prevozniku zadovoljni. Kot so v torek sporočili uradniki v United Airlines, je njihova cepilna politika uspešna. Že avgusta so napovedali, da se bodo morali vsi njihovi zaposleni v ZDA cepiti in naložiti svoje cepilne podatke v sistem podjetja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je storilo že več kot 99 odstotkov preostale delovne sile v letalske velikanu, je razvidno iz obvestila zaposlenim, pod katerega sta se podpisala izvršni direktorin predsednikOb 6408 PCR-testih so včeraj potrdili 1339 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 20,9-odstoten. Poleg tega so v torek opravili še 24.573 hitrih antigenskih testov. Trenutno je aktivnih 13.095 okužb, 14-dnevna incidenca znaša 618, sedemdnevno povprečje pa 861. S prvim odmerkom je cepljenih 1.121.819 oseb, polno precepljenih pa 995.829.Zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBAje spremenil svoje mnenje in se cepil proti covidu-19. »Potem ko sem se dobro pozanimal, sem imel občutek, da to ni najbolje le zame, ampak tudi za mojo družino. Zato sem se odločil, da se cepim,« so v torek 36-letnega košarkarja Los Angeles Lakers povzeli ameriški mediji.Podjetja v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so bila opozorjena, da bodo kaznovani z globo, če bodo v zgodnjih fazah ponovnega odpiranja ponudili storitve necepljenim ljudem, poroča Guardian. Medtem pa zvezna država Victoria prenavlja oziroma posodablja sistem slednja stikov ob naraščajočem številu primerov novih okužb. V Victorii so v sredo potrdili 950 novih primerov okužb, s čimer so drugi dan presegli število okužb v Novem Južnem Walesu, kjer so poročali o 863 novih primerih in petnjastih smrtnih žrtvah – kar je največje dnevno število umrlih zaradi covida-19 v državi.Čeprav v Viktoriji že dva meseca veljajo strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, so potrdili največ okužb doslej. Kljub temu so oblasti sprostile del omejitev in po novem dovolijo gibanje ljudi 15 kilometrov od doma, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Oblasti so se po dveh mesecih zaprtja kljub rekordnemu prirastu okužb odločile za delno sprostitev. Območje gibanja so tako razširile z 10 na 15 kilometrov od doma, dovoljen pa je tudi brezkontaktni šport na prostem.V Avstraliji je bilo huje le še v zvezni državi Novi južni Wales, kjer so na vrhuncu imeli po tisoč novih okužb na dan, v zadnjem času pa opažajo umirjanje razmer. Premierka te zvezne državeje dejala, da se država hitro približuje cilju 70-odstotne precepljenosti (z dvojnim odmerkom). Trenutno je v celoti cepljenih 62 odstotkov upravičene populacije, več kot 86 odstotkov pa ima vsaj en odmerek. Zdravstvene oblasti so prepričane, da bodo prihodnji teden dosegle 90-odstotno cepljenost s prvim odmerkom, država pa naj bi v dveh tednih začela sproščati ukrepe za cepljene prebivalce.Primeri dnevno odkritih okužb na Novi Zelandiji so se močno povečali, in sicer na 45, kar je petkrat več kot dan prej. Ta številka se je pojavila po tem, ko so sicer nekaj dni zapored na dan odkrili 12 okužb, kakor tudi teden po tem, ko je Auckland sprostil najstrožje ukrepe za zajezitev koronavirusa, piše britanski Guardian. »Gre za velik porast, ta številka nas mora 'strezniti'. Mislim, da nihče ne bi slavil takšne številke, kot jo vidimo danes,« je dejal minister za covid-19. Pri tem je sicer dejal, da gre pri veliko teh okužbah za stike iz gospodinjstev, kar je pokazalo naravo širjenja virusa oziroma kje se ta nahaja. Generalna direktorica za zdravje dr.je dejala, da so zdravstveni delavci pričakovali številne primere; velik del izbruha v Aucklandu pa se širi prek velikih družinskih skupin. Triindvajset novih primerov je bilo znanih iz gospodinjskih ali tesnih stikov obstoječih primerov.V urgentni ambulanti nevrološke klinike UKC Ljubljana so v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah sprejeli mlajšo bolnico, katere stanje je kljub zdravljenju zelo resno. Zaradi časovnega sosledja s cepljenjem z vektorskim cepivom, ki se aplicira z enkratnim odmerkom, je bil primer kot možen stranski učinek prijavljen na NIJZ, so sporočili iz UKC. Strokovna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) naj bi že včeraj zvečer obravnavala sum na zaplet po cepljenju z vektorskim cepivom. Vodja skupineosebno meni, da je pametno, da se cepivo ta hip umakne in se situacija analizira, je včeraj pojasnila za POP TV. Vlada je sicer napovedala nakup dodatnih sto tisoč odmerkov Janssna z Madžarske, je poročal Radio Slovenija.