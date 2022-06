Avstrija sprošča obveznost nošenja mask

V severni sosedi so zaradi vse manjšega števila okužb s covidom-19 sprostili obveznost nošenja mask. Z izjemo Dunaja jih tako od danes ni več treba nositi v trgovinah in javnem prometu. Tudi obveznega cepljenja proti covidu-19 v Avstriji čez poletje ne bo. Maske ostajajo obvezne le v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše.

Od danes do 1. septembra maske niso več obvezne v nobeni trgovini niti v pisarnah. Obveznost mask velja le še v bolnišnicah in domovih za starejše, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Dunaj kot običajno ostaja bolj previden. V glavnem mestu bodo maske tipa FFP2 tudi v prihodnje obvezne v lekarnah ter v javnem prometu in na pokritih avtobusnih postajališčih. Masko bo treba nositi tudi na vlakih na dolge razdalje, kar sicer pomeni, da bodo potniki, ko zapustijo mestno mejo, lahko svoje maske sneli.

Od zadnje večje omilitve protikoronskih omejitev sredi aprila so bile maske tipa FFP2 v Avstriji sicer obvezne v zaprtih prostorih zdravstvenih domov in domov za ostarele, sredstvih javnega prometa in taksijih, v trgovinah z nujnimi življenjskimi potrebščinami, pri poslovanju upravnih organov s strankami in v verskih ustanovah z izjemo maš.

Tudi obveznega cepljenja proti covidu-19 v Avstriji čez poletje ne bo. V državi so sicer obvezno cepljenje uvedli v začetku februarja in od sredine marca naj bi kršiteljem grozile kazni, a so po nasvetu strokovnjakov vmes obvezno cepljenje začasno odpravili.