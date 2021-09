Avstrijci izvrtali svoj del druge cevi predora Karavanke

Gradnja druge cevi predora Karavanke na avstrijski strani. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prometa skozi obe cevi ni mogoče pričakovati pred letom 2027

Pri gradnji druge cevi predora Karavanke, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo, so na avstrijski strani že prišli do državne meje. Kot so danes sporočili iz upravljalca avstrijskih avtocest Asfinag, je vrtanje 7,9 kilometra dolge cevi, ki so ga začeli pred tremi leti, zanje končano.Od skupne dolžine 7,9 kilometra odpade na avstrijsko stran 4402 metra. Zdaj morajo svoj del predora izvrtati še na slovenski strani, na predajo druge cevi prometu pa bo treba počakati še kar nekaj časa.Pri delih na avstrijski strani sodeluje približno 1000 delavcev, doslej so izpod Karavank odpeljali približno 1,5 milijona ton kamenja, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Trenutno Avstrijci že betonirajo notranji ovoj predora.Medtem ko so v Avstriji začeli z gradnjo pred tremi leti, so v Sloveniji pritožbe pri iskanju izvajalcev zamaknile začetek del za leto in pol. Zaradi tega se je predvidena predaja druge cevi prometu zamaknila s februarja 2024 na konec leta 2025. Nato bo stekla še sanacija obstoječe cevi in nemotenega prometa skozi predor Karavanke, takrat že z dvema cevema, ni mogoče pričakovati prej kot konec leta 2027.Na slovenski strani so zaenkrat izkopali okoli 1400 metrov, kar je je nekaj več kot 40 odstotkov predvidene podzemne gradnje, so za STA pojasnili na Darsu. Dela zaenkrat potekajo brez posebnosti in skladno s terminskim planom, so še dodali.Skupna vrednost projekta, ki ga izvajata Asfinag in slovenski Dars, je 320 milijonov evrov.Izkop druge cevi je na slovenski strani predora stekel avgusta lani. Dela izvajajo turški delavci podjetja Cengiz, za katere so v bližini gradbišča postavili posebno naselje. Tako delo poteka 24 ur na dan vse dni v letu.