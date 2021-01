Zaradi epidemije doslej za blizu tri milijarde evrov stroškov.

KLJUČNI POUDARKI: Policija bo tudi danes poostreno nadzirala spoštovanje protikoronskih omejitev.

09.02 Zaradi pandemije v turizmu globalno ogroženih od 100 do 120 milijonov delovnih mest

FOTO: Jure Eržen/Delo

08.50 Na mariborskem pokopališču Dobrava širijo upepeljevalnico

Organizacije zaradi pandemije v digitalno preobrazbo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

08.00 Amazon z nakupom letal krepi dostavo

Amazon je moral zaradi povečanega povpraševanja zaposliti več kot 400.000 dodatnih delavcev. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

00.30 Avstrijska vlada bo predvidoma sporočila nadaljnje protikoronske ukrepe

Na Dunaju so včeraj popoldne potekale demonstracije proti protikoronskim ukrepom v državi, ki se jih je udeležilo okoli 10.000 ljudi. FOTO: Alex Halada/AFP

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je ocenila, da so mednarodni prihodi v letu 2020 zaradi pandemije covida-19 upadli za 70 do 75 odstotkov, kar na svetovni ravni predstavlja izgubo ene milijarde mednarodnih prihodov turistov. Po njihovi oceni je zaradi tega neposredno v turizmu ogroženih od 100 do 120 milijonov delovnih mest. Leto 2019 je bilo 10. leto zaporedne rasti v turizmu, ko smo na svetovni ravni zabeležili 1,5 milijarde prihodov mednarodnih turistov. Turistični sektor je v zadnjih letih presegal povprečno rast gospodarstva in predstavljal ključno panogo v mnogih naprednih in razvijajočih se družbah, so ob objavi ocene UNWTO sporočili s Slovenske turistične organizacije.Lansko leto je bilo medtem zaznamovano z omejitvami in zaprtji, ki so se začela v januarju z zaprtjem mesta Wuhan. Konec januarja je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila svetovno zdravstveno krizo, 11. marca pa pandemijo. Proti koncu aprila so vse svetovne destinacije uvedle potovalne omejitve. Zaradi drugega vala okužb je dobra četrtina destinacij po svetu 1. novembra ohranila popolnoma zaprte meje za mednarodni turizem. Od januarja do oktobra 2020 je zaznan 72-odstotni upad mednarodnih prihodov v primerjavi z letom 2019. To predstavlja izgubo 900 milijonov mednarodnih prihodov v desetih lanskih mesecih.Pogrebno podjetje Maribor je pričelo z gradnjo prizidka k upepeljevalnici in nakupom nove peči za upepeljevanje na največjem mariborskem pokopališču Dobrava. Investicija, ocenjena na 1,2 milijona evrov, je po navedbah podjetja nujna za krajše čakanje na upepelitev in nemoteno opravljanje dejavnosti. Načrtovali so jo še pred epidemijo covida-19. »Investicija je bila dolgoročno načrtovana. Ob trendih izjemne rasti upepelitev in znatno povečani umrljivosti smo njeno nujnost zaznali že prej. Povečana umrljivost ob covidu-19 pa potrjuje, da je bila odločitev smiselna in dolgoročno potrebna,« so za STA povedali v podjetju.Organizacije zaradi pandemije novega koronavirusa pospešujejo svojo digitalno preobrazbo. S tem želijo poslovati bolj učinkovito in se uspešneje odzivati na nihanja povpraševanja in pričakovanja kupcev, je v 12. letnem poročilu o trendih na področju tehnologije ugotovil Deloitte. Čeprav bo prihodnost precej drugačna od resničnosti v januarju 2020, vodje služb za informatiko kujejo načrte za prihodnost. »Trendi, ki jih opažamo, zajemajo delovna okolja prihodnosti, industrializacijo pobud na področju umetne inteligence, nadgradnjo temeljnih sistemov in tehnologijo, ki podpira raznolikost, vključenost ter enakost,« so zapisali v Deloittu.Država je z obvladovanjem epidemije covida-19 imela doslej za blizu tri milijarde evrov stroškov. To je sicer pol manj, kot je vlada predvidela z ukrepi, ki jih že od spomladi vgrajuje v t. i. protikoronske zakone, vseeno pa gre za ogromen znesek, ki je pomembno prispeval k poslabšanju stanja v slovenskih javnih financah. Neposredno je od lanske pomladi do konca leta 2020 imela država z dodatnimi stroški zaradi epidemije ter ukrepi za blažitev njenih posledic v gospodarstvu in med državljani za 2,4 milijarde evrov izdatkov. Skupaj z danimi poroštvi in posojili ter odlogi plačil kreditnih obveznosti se ta znesek povzpne na 2,9 milijarde evrov, je pred dnevi navedel fiskalni svet.Prvi paket ukrepov je DZ sprejel konec marca, do konca leta je nato sledilo sedem protikoronskih zakonov, trenutno vlada pripravlja že osmega. Skupna vrednost doslej sprejetih ukrepov je 6,9 milijarde evrov oz. brez upoštevanja poroštev 6,2 milijarde evrov. V resnici pa je bilo doslej porabljenih precej manj sredstev.Ameriški spletni trgovec Amazon je na veliko rast spletne trgovine odgovoril tudi z nakupom 11 letal Boeing 767-300. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili v družbi, je nakup lastnih letal logičen naslednji razvojni korak. Trgovski velikan je hčerinsko podjetje za letalsko dostavo z imenom Amazon Global Air ustanovil pred štirimi leti, a je letala doslej najemal. Zdaj se je odločil za nakup sedmih boeingov 767-300 od letalske družbe Delta in štirih od družbe WestJet. »Naš cilj je strankam v ZDA še naprej zagotavljati takšno dostavo, kot jo te od Amazona tudi pričakujejo. Nakup lastnih letal je tako logičen naslednji korak pri uresničevanju tega cilja,« je dejala podpredsednica Amazon Global AirAmazon je izkoristil veliko rast spletne prodaje, ki jo je prinesla pandemija covida-19. Ljudje so namreč zaradi protikoronskih ukrepov ostajali doma in Amazon je moral zaradi povečanega povpraševanja zaposliti več kot 400.000 dodatnih delavcev.Avstrijska vlada bo predvidoma danes sporočila nadaljnje ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Sproščanja ukrepov ni pričakovati. Nasprotno, vse kaže, da bi celo lahko prišlo do zaostrovanja ukrepov. Razlog za previdnost je predvsem zaskrbljenost zaradi novega seva virusa, ki se je pojavil tudi v Avstriji. Avstrijka vlada se je že v soboto sestala na posvetu tako s strokovnjaki kot socialnimi partnerji in predstavniki zveznih dežel.Strokovnjaki niso naklonjeni morebitnemu sproščanju že sprejetih ukrepov in podpirajo podaljšanje omejitev za dva do tri tedne. Prav tako so priporočili obvezno nošenje zaščitnih mask FFP2 in delo od doma, kjer je to mogoče, da bi čim bolj omejili širjenje virusa novega koronavirusa.Policija bo tudi danes poostreno nadzirala promet in preverjala spoštovanje odlokov. V zadnjem obdobju namreč število kršitev narašča, največ jih je bilo minulo soboto, predvsem na Gorenjskem. V zadnjih treh tednih so policisti opravili nadzore spoštovanja odlokov na več kot 45.000 krajih in pri tem izrekli 1773 opozoril, v 1198 primerih pa so proti kršiteljem uvedli prekrškovni postopek.Na priljubljenih turističnih točkah včeraj po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje ni bilo pretirane gneče. Ugotovljenih je bilo bistveno manj kršitev kot pretekli konec tedna.