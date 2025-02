Avstrijski skrajni desnici ni uspelo sestaviti vlade

Vodja avstrijskih svobodnjakov FPÖ Herbert Kickl je danes predsedniku države Alexandru Van der Bellnu vrnil mandat za sestavo vlade. Odkar ga je v začetku januarja prejel, se je njegova stranka o sestavi vlade pogajala z ljudsko stranko (ÖVP), a so pogovori zašli v slepo ulico zaradi več nesoglasij.

Kot je v sporočilu, ki ga povzema avstrijska tiskovna agencija APA, zapisal Kickl, se je danes pred vrnitvijo mandata še zadnjič osebno sestal z vodjo ÖVP Christianom Stockerjem, s katerim jima očitno ni uspelo premostiti razhajanj med strankama.

Razlike so se kazale zlasti v dojemanju vloge Avstrije v Evropski uniji, načel pravne države, pa tudi odnosa do Rusije. Svobodnjaki imajo do EU pogosto kritična stališča, obenem pa zavračajo sankcije proti Rusiji.

Za napetosti je poskrbela tudi porazdelitev vladnih resorjev. Med drugim je FPÖ vztrajala pri vodenju notranjega ministrstva, ki ga je zase terjala tudi ÖVP.

FPÖ in ÖVP sta pogajanja o oblikovanju vlade začeli januarja, potem ko so propadli pogovori med ÖVP, socialdemokrati in Neosom.

Čeprav so na septembrskih volitvah zmagali svobodnjaki, je namreč predsednik države mandat za sestavo vlade naprej podelil takratnemu vodji ÖVP Karlu Nehammerju.

Po njegovem odstopu je vodenje stranke prevzel Stocker, ki je bil v nasprotju s svojim predhodnikom pripravljen na pogajanja s Kicklom.