Avstrijski svobodnjaki z jasno agendo proti EU

Če bo vodji avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Herbertu Kicklu na koncu uspelo priti na položaj kanclerja, bo madžarski premier Viktor Orbán v EU dobil še enega zaveznika. Kicklu, rojenemu v Beljaku na avstrijskem Koroškem, je Orbán, ki je na premierskem položaju od leta 2010, politični vzornik.

Tako v evropski komisiji kot na čelu desnosredinske EPP so se po preobratu na Dunaju zavili v molk in dogajanja ne komentirajo. Iz EPP vsaj po neuradnih kanalih prihaja nekaj zaskrbljenosti. Kljub temu opozarjajo, da se koalicijska pogajanja med svobodnjaki in ljudsko stranko šele začenjajo. V krogih EPP je slišati, da si v Avstriji želijo proevropsko vlado.