Azijska jedrska amnezija

Tik pred začetkom 20. kongresa Komunistične partije Kitajske je partijski in državni voditelj Xi Jinping napisal pismo severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu ter se mu zahvalil za dobre želje, ki mu jih je slednji poslal pred najpomembnejšim političnim dogodkom, ob tem pa poudaril, da morata Peking in Pjongjang izboljšati komunikacijo ter povečati enotnost in sodelovanje.