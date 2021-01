Bagdad po dolgem času pretresli samomorilski napadi

Zadnje dve leti in pol bagdadske ulice niso bile več ulice smrti. Bombni napadi so bili vedno bolj redki, večinoma usmerjeni na strogo varovano Zeleno območje, kjer se nahajajo vladne in mednarodne institucije. Samomorilskih napadov, ki so tako brutalno zaznamovali obdobje med letoma 2003 in 2017, pa v iraški prestolnici v tem obdobju ni bilo. Do včeraj, ko sta središče mesta druga za drugo pretresli dve siloviti eksploziji.



V bagdadski četrti Bab al Šarji, kjer se nahaja tudi trg Tajaran, kjer je samooklicana Islamska država pred dvema letoma in pol izvedla zadnji samomorilski napad v iraški prestolnici, je bila včeraj zjutraj precejšnja gneča. Oblasti so v zadnjih dneh namreč nekoliko omilile zaščitne ukrepe, ki so veljali zaradi pandemije novega koronavirusa. Ljudje so odšli na ulice. In po nakupe – trg Tajaran slovi po bogati ponudbi rabljenih oblačil.



Po njih je udaril neki drug virus, virus terorizma. In to na grozljivo ciničen način. Po pripovedovanju očividcev se je namreč prvi samomorilski napadalec sredi trga pretvarjal, da je bolan. Ljudi so pristopili in mu želeli pomagati. Nato se je razstrelil. Zavladal je kaos. In zgodilo se je tisto, kar je se – ne le v Bagdadu – v primeru samomorilskih napadov, pravilo in ne izjema, že tolikokrat. V množico, ki se je zbrala okoli mrtvih in ranjenih, je z motorjem pripeljal še drugi napadalec. Tudi on se je razstrelil. Trg Tajaran je zalila kri, razkosana trupla so ležala v širokem radiju, ljudje so kričali. Po zadnjih podatkih iraškega ministrstva za zdravje je bilo ubitih najmanj 32, ranjenih pa več kot sto ljudi. A zaradi velika števila kritično ranjenih Bagdadčanov bo število žrtev gotovo naraslo.

Odprte rane, prebujene travme

Mesto, ki je v času ameriške invazije in okupacije, ki ji je sledila strahotna državljanska vojna, toliko pretrpelo, da so se mu samomorilski napadi vtisnili v »mišični spomin«, je zajelo stanje šoka. In tudi jeze: že nekaj časa je namreč jasno, da so v Iraku kljub vojaškemu porazu pred več kot tremi leti še vedno aktivni majhni žepi Islamske države, skrajne sunitske milice, katere značilen podpis nosi včerajšnji napad v središču iraškega glavnega mesta, kjer sicer vlada precejšnja politična kriza – zaradi lokalnih, regionalnih in globalnih razlogov. Za napad odgovornosti sicer ni prevzel še nihče.



»Varnost je odpovedala. Vlada je bila opozorjena, da je IS še vedno aktivna in da je v zadnjih dneh na podeželju na podoben način napadala infrastrukturo. Za nas, Iračane, je to skrb vzbujajoč dogodek, ki zmanjšuje zaupanje v varnostne sile in povečuje zaradi geopolitičnih, ekonomskih in pandemičnih razlogov že tako visoke napetosti v državi,« je iz Bagdada sporočil politični analitik Sajad Džijad.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: