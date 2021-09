Balkanski kartel je uvozil več ton kokaina

FOTO: PU Celje

Na sestanku tudi dve veliki ribi

Europol je predstavil nekaj podrobnosti mednarodne operacije, v kateri je sodelovalo osem držav, rezultat pa je pregon 61 osumljencev, članov balkanskih tolp, ki so Evropo preplavili s kokainom. V okviru akcije so pri nas prijeli deset ljudi, kot smo poročali, naj bi šlo za člane kavaškega klana.Kot pojasnjujejo na Europolu, je imela ta zelo mobilna kriminalna združba podružnice v več evropskih državah, sestavljali pa so jo predvsem kriminalci iz Srbije, Hrvaške, Črne gore in Slovenije. Europol je julija 2020 ustanovil operativno delovno skupino, ki je združila vse sodelujoče države pri usklajevanju skupne strategije za uničenje celotne mreže. V tej zadevi so sicer zasegli kar 2,6 tone kokaina, 324 kilogramov marihuane, 612.000 evrov gotovine, devet luksuznih vozil in pet motornih koles.Začelo se je, ko so v okviru obveščevalnih dejavnosti s svojimi mednarodnimi kolegi španski preiskovalci ugotovili, da balkanski kartel spomladi pripravlja velik uvoz kokaina iz Južne Amerike v Evropo, in sicer več kot 1,25 tone. Preiskavo so pospešili marca letos, ko so voditelji tega kartela odpotovali v Španijo, da bi se pripravili na prihod pošiljke kokaina. Na sestanek sta prišla tudi dva osumljenca, veliki ribi, ki sta se do takrat izogibala tovrstnim srečanjem.To je bila priložnost, ki je organi pregona niso hoteli izpustiti, in v zgodnjih urah 10. marca so španski policisti v več mestih izvedli racije ter prijeli trinajsterico, sledile pa so še akcije v Sloveniji, kjer 48 domnevnih članov sumijo vpletenosti v nelegalni posel z belim prahom.