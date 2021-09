Bazilika svetega Petra v nenehnem strahu

V nadaljevanju preberite:

Ko sta pred natanko dvema desetletjema pred očmi sveta padla nebotičnika Svetovnega trgovinskega centra, se je Rim stresel še bolj kot dobri dve desetletji prej, 13. maja 1981, ko je Mehmet Ali Ağca streljal na papeža Wojtyło. Vsem je bilo in je še zdaj jasno, da bi bil prav napad na baziliko svetega Petra obračun z vsem zahodom. Po Ağcevem atentatu so veliko bolj kot prej skrbeli za varnost, vendar so se z Ağco celo pogovarjali o tem, kdo mu je naročil atentat. Po 11. septembru se je vse korenito spremenilo. Na Trgu svetega Petra je naenkrat prenehalo biti prijetno in spokojno kot nekoč.