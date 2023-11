S Trumpovo popularnostjo narašča zanimanje za Melanio

V nadaljevanju preberite:

Žalujoči nekdanji predsednik Jimmy Carter je pri 99 letih v paliativni oskrbi, a še dovolj pri močeh, da je pokojno ženo, s katero je bil poročen 77 let, pospremil na zadnjo pot in jo označil za enakopravno partnerico. Rosalynn Carter je s političnim in dobrodelnim delovanjem preoblikovala podobo prvih dam, 39. predsednik pa se po porazu na volitvah leta 1980 ni nikoli javno poigraval z vrnitvijo na vrhovni izvršni položaj v ZDA. Petinštirideseti predsednik Donald Trump, nasprotno, hoče po sledeh 22. in 24. predsednika Groverja Clevelanda ter je trenutno vodilni predsedniški kandidat republikanske stranke. Tudi zato je bilo včeraj v Atlanti veliko oči uprtih v njegovo soprogo Melanio.