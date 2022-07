Bela hiša: Rusiji manjka lastne oborožitve, brezpilotna letala kupuje od Irana

9.50 Ukrajinska vojska začenja protinapad v okupiranem Hersonu

Ukrajinska vojska je sporočila, da je začela protinapad proti ruskim silam v regiji Herson na jugu države. V ponedeljek zvečer je ciljala skladišče orožja v mestu Nova Kahovka, tamkajšnje proruske oblasti pa so sporočile, da je v ukrajinskem obstreljevanju bilo ubitih sedem ljudi.

Po navedbah ukrajinske strani so v napadu uničili vojaško opremo, ruske sile pa naj bi v napadu izgubile več kot 50 vojakov. Ruska tiskovna agencija RIA Novosti je medtem danes zjutraj poročala o sedmih smrtnih žrtvam napada. Pri tem naj bi bili še štirje pogrešani in več deset ranjenih, pri čemer se je sklicevala na sporočila proruskih oblasti v kraju, ki trdijo, da so izstrelki zadeli zgolj civilne objekte.

Prav tako je prorusko vodstvo sporočilo, da je veliko ljudi pokopanih pod ruševinami, da je bilo v obstreljevanju poškodovanih več sto domov in da naj bi bilo uničenih tudi 35 ton humanitarne pomoči, vključno s hrano za domačine.

Na fotografiji ukrajinski vojak v bližini bojne črte na jugu regije Harkov. FOTO: Anatolii Stepanov/Afp

Kijev je nedavno tamkajšnje civiliste pozval k evakuaciji, saj je napovedal načrte za ponovno osvojitev območij, ki jih trenutno nadzira Moskva, zlasti s pomočjo orožja, ki ga dobavljajo zahodne države. Ruski viri pa pri tem trdijo, da je bil v ukrajinskem napadu na Novo Kahovko uporabljen raketni sistem himars, ki so ga Kijevu dobavile ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

8.20 New York meščane pripravlja na morebiten jedrski napad

Mesto New York je začelo po televizijskih kanalih objavljati 90-sekundni video z navodili meščanom, kako naj postopajo v primeru jedrskega napada. Mestni oddelek za izredne razmere (EMD) sicer trdi, da je možnost jedrskega napada zelo majhna, vendar pa se je bolje nanj pripraviti.

Posnetek prikazuje uničene mestne četrti in pojasnjuje tri ključne korake v primeru jedrskega napada. Najprej se je potrebno umakniti stran od oken v notranjost zgradbe in potem oditi v klet, če jo zgradba premore. Če je bil nekdo zunaj v času jedrskega napada, se mora nemudoma umiti in odstraniti vsa oblačila, ki so bila izpostavljena radioaktivnemu prahu. Zadnji pomemben korak je, da prebivalci spremljajo medije za vse nove informacije.

Newyorški oddelek za izredne razmere (EMD) trdi, da je možnost jedrskega napada zelo majhna, vendar pa se je bolje nanj pripraviti. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Mestne oblasti niso pojasnile, zakaj so pripravile ta video, vendar pa naj bi šlo za strah pred nepredvidljivostjo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je napadel Ukrajino in v času vojne že omenjal ruski jedrski arzenal.

Rusko zunanje ministrstvo je sicer maja izključilo možnost uporabe jedrskega orožja v Ukrajini in se pri tem sklicevalo na njihovo jedrsko doktrino, ki predvideva uporabo tovrstnega orožja le, če je ogrožen obstoj države.

Mednarodni mirovni raziskovalni inštitut v sedežem v Stockholmu (Sipri) pa je sredi junija opozoril, da bi se lahko prvič po koncu hladne vojne število jedrskih konic po svetu povečalo. Zdi se, da je nevarnost uporabe jedrskega orožja večja kot kadarkoli po koncu hladne vojne, je ob objavi poročila svaril direktor inštituta Dan Smith.

8.10 Bela hiša: Rusija od Irana kupuje brezpilotna letala

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je v ponedeljek povedal novinarjem, da Rusija od Irana kupuje oborožena brezpilotna letala za uporabo v vojni proti Ukrajini. Iran naj bi že ta mesec začel uriti ruske vojake za uporabo teh letal.

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan. FOTO: Nicholas Kamm/Afp

Sullivan je povedal, da še ni jasno ali je Iran Rusiji že poslal brezpilotna letala, vendar pa naj bi se pripravljal, da jih pošlje več sto. Po njegovih besedah je to dokaz, da je cena, ki jo Rusija plačuje za vojno velika, saj ji zmanjkuje lastne oborožitve.

Iran zadnjih 20 let izpopolnjuje svoja brezpilotna letala, s katerimi med drugim zalaga upornike v Jemnu, ki so jih v preteklosti izkoristili za napade na Savdsko Arabijo.

Rusija je pred napadom na Ukrajino tehnologijo za brezpilotna letala kupovala od Izraela, ki je zavzel nevtralno držo glede vojne v Ukrajini in posledično Rusiji te tehnologije več ne dobavlja.