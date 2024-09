Beograjski Sava center je dobil svojo krono

V nadaljevanju perberite:

Družba Delta holding je dokončala obsežno, tri leta trajajočo prenovo Sava centra, ki je po zagotovilih investitorjev eden od največjih in najsodobneje­ opremljeni kongresni center v regiji.­ S 40 milijonov evrov vredno celovito­ prenovo največje, Modre dvorane je Beograd dobil prostor za organizacijo največjih in najzahtevnejših kongresnih in glasbenih dogodkov ter največjo ­kinodvorano na Balkanu.

Srbska družba, ki je lastnica prvega hotela s petimi zvezdicami v Ljubljani, je v prenovo leta 1977 odprtega Sava centra vložila 120 milijonov evrov.