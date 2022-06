Beži, svoboda, beži!

V nadaljevanju preberite:

Dai Wei, glavni junak romana Pekinška koma kitajskega pisatelja Ma Jiana, leži v komi, odkar ga je – med napadom vojske na pripadnike študentskega gibanja na Trgu nebeškega miru v Pekingu – v glavo zadela krogla, a njegova zavest noče umreti. »Striktno povedano, on ni več človeško bitje,« sliši zdravnikove besede, medtem ko, ujet v svojem »grobu iz mesa«, ne more premakniti niti ene same mišice. In ve samo eno: če se mu bo uspelo spomniti vsega, kar se je zgodilo 4. junija 1989, vseh imen svojih kolegov s fakultete, s katerimi je delil žar gibanja za demokracijo, vsake besede, ki so jo izgovorili, vsake krogle, ki jo je slišal, vsakega telesa, ki je ostalo pod tanki – se bo prebudil iz kome in oživel.

Ma, ki živi v Angliji, je hotel s tem romanom svoj narod opozoriti, da za nobeno ceno ne sme pozabiti, kaj vse se je zgodilo v njegovi nedavni preteklosti. Kajti če se bo prepustil amneziji, ki mu jo vsiljujeta država in partija, če bo dopustil, da se pozabi na tragedijo, bo Kitajska ostala v večni komi. In če povzamemo zdravnikove besede iz romana, »striktno povedano, to ne bo več humana družba«.