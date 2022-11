Biden: Dober dan za demokracijo, dober dan za Ameriko!

»Dober dan za demokracijo, dober dan za Ameriko!« je demokratski predsednik Joe Biden ocenil veliko slabše rezultate vmesnih volitev za opozicijsko republikansko stranko od pričakovanih. »Naša demokracija je bila v minulih letih preizkušena, a je ameriško ljudstvo spregovorilo in spet potrdilo, da je demokracija tisto, kar smo.«

V vseh ameriških zveznih državah sinoči še niso prešteli vseh glasovnic, že zdaj pa je jasno, da ne bo »rdečega cunamija«, ki so ga po značilni republikanski barvi napovedovali pred vmesnimi volitvami za predstavniški dom, senat , guvernerje zveznih držav in številne druge lokalne položaje. Republikanci še upajo na večino v predstavniškem domu, a se ameriški konservativci že medsebojno obtožujejo za slabše rezultate od pričakovanih, in še posebej pod vprašaj postavljajo prihodnjo vlogo svojega zadnjega predsednika Donalda Trumpa.

Republikanci so prejeli manj kongresnih sedežev od pričakovanih. Foto Joshua Roberts/Reuters

»Morda se čudite zaradi mojega obsesivnega optimizma, a sem se skozi ves proces počutil dobro!« je na eni svojih redkih tiskovnih konferenc dejal očitno zadovoljni predsednik »modrih« demokratov. Napovedani gigantski rdeči val se ni zgodil in po njegovih ocenah so demokrati na vmesnih volitvah izgubili manj sedežev od katerega koli predsednika v minulih štiridesetih letih, pri guvernerjih je najboljši položaj po letu 1986.

