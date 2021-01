Biden in Erdoğan se morata pogovoriti

Turčija je ena izmed držav, v katerih najbolj nestrpno pričakujejo, kaj bo v zunanji politiki prinesla sprememba v Beli hiši. Kljub napetim odnosom med Ankaro in Washingtonom – v zadnji letih se je Turčija po geostrateški osi oddaljila od Združenih držav in močno približala Rusiji – v času predsedovanja Donalda Trumpa ni bilo večjega konflikta med državama. Ko je zavrelo, je bila v odnosih odločilna izrazita naklonjenost med Trumpom in Recepom Tayyipom Erdoğ​anom, predsednikoma podobnih osebnostnih potez.