Biden in Erdogan za izboljšanje odnosov med državama

Ameriški predsednik Joe Biden in njegov turški kolega Recep Tayyip Erdogan sta se v Rimu dogovorila o izboljšanju odnosov med državama, so sporočili iz Bele hiše. Voditelja sta se na srečanju, ki je potekalo v zelo konstruktivnem vzdušju, zavzela za učinkovit način za reševanje odprtih vprašanj, so navedli.

Predstavnik ameriške administracije, ki ni želel biti imenovan, je povedal, da je Biden v pogovoru izrazil jasno željo Washingtona, da želi imeti s Turčijo konstruktivne odnose in najti »učinkovit način za upravljanje naših razlik«.

Srečanje, do katerega je prišlo ob robu vrha dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav (G20) v italijanski prestolnici, je potekalo v »zelo konstruktivnem vzdušju«. Voditelja sta tudi poudarila pomen partnerstva v okviru zveze Nato, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odnosi med Washingtonom in Ankaro so trenutno napeti, zlasti zaradi odločitve Turčije, ki je zaveznica v Natu, o nakupu ruskega obrambnega raketnega sistema S-400. Biden naj bi pri tem izrazil zaskrbljenost zaradi turškega posedovanja ruskega sistema.

Voditelja sta spregovorila tudi o turškem nakupu ameriških lovskih letal F-16 in človekovih pravicah, je povedal predstavnik ameriške administracije. Ankari je Washington ta tip letala ponudil v zameno za sredstva, ki jih je Turčija vložila v program letal F-35, iz katerega so jo ZDA po nakupu sistema S-400 leta 2019 izključile.

Dodatno je olje na ogenj v napetih odnosih prililo nedavno pismo veleposlanikov desetih držav, med njimi tudi ZDA, s pozivom k izpustitvi zaprtega predstavnika civilne družbe Osmana Kavale. Erdogan je zagrozil z izgonom veleposlanikov teh držav, vendar si je kasneje spričo omilitve stališč premislil.