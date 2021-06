Biden izdal izvršilni ukaz o sankcijah zaradi destabilizacije Zahodnega Balkana

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek izdal izvršilni ukaz za zamrznitev premoženja in prepoved vstopa v ZDA vsem tistim, ki prispevajo k destabilizaciji položaja na Zahodnem Balkanu. Te osebe bo določilo ameriško ministrstvo za finance po posvetovanju s State Departmentom.



Sankcije lahko ZDA uvedejo proti vsaki osebi, ki ogroža mir, varnost, stabilnost ali ozemeljsko celovitost katerekoli države Zahodnega Balkana ali spodkopava demokratične procese in ustanove na Zahodnem Balkanu. Sankcije grozijo vsem vpletenim v zlorabe človekovih pravic in korupcijo na Zahodnem Balkanu.



Sankcije grozijo tudi vsem osebam, ki kršijo ali ovirajo regionalne mirovne sporazume, kot so prespanski sporazum iz leta 2018, ohridski okvirni sporazum iz leta 2001, resolucija varnostnega sveta Združenih narodov številka 1244, daytonski mirovni sporazum ali sklepi londonskega sporazuma iz leta 1995.



Biden je pri tem sklenil, da položaj na Zahodnem Balkanu v zadnjih dveh desetletjih ogroža napredek v smeri učinkovitega in demokratičnega vladanja ter integracijo v evroatlantske ustanove. V to je vključeno tudi spodkopavanje povojnih sporazumov in ustanov. Vse to po Bidnovem sklepu predstavlja grožnjo nacionalni varnosti in zunanji politiki ZDA.

